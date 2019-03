50 meter havvindmølle skal gøre Christiansø helt grøn

Når de 90 indbyggere og de mange tusind turister på Christiansø nord for Bornholm for fremtiden skal have sig en sildemad med røræg, så kan de passende lade blikket vandre ud i havet nordvest for den lille ø.

Her vil efter planen nemlig stå den 50 meter høje vindmølle, der har leveret energien til at forberede deres måltid.

I dag bliver el og varme leveret af tre slidte dieselgeneratorer, men i takt med den grønne omstilling er det meningen, at den nye mølle fra 2022 skal gøre Christiansøs el- og varmeforsyning 100 procent grøn og fossilfri.

Og det glæder administrator Jens Peter Koefoed, der selv bor på øen.

»Det er klart, at det jo er noget, man kan være stolt over«.

»Det havde sikkert været lettere og nok også billigere at stille et nyt dieselanlæg op, men det havde jo hverken været visionært eller grønt«, siger han.

Er I ikke bange for, at møllen støjer eller skæmmer?

»Nej, vi har talt om herovre, at havet jo alligevel larmer, når det blæser, så det er vi ikke så bekymrede for«.

»Og det er rigtigt, at der er noget æstetik, der kan gå tabt, men sådan noget er jo altid en afvejning«.

Havvindmøllens eksakte placering er ikke fastlagt - blandt andet fordi store dele af det omkringliggende hav er fredet af hensyn til de mange havfugle.

Skal finde den rigtige placering

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der står for øens drift.

Ifølge styrelsens kommunikationsansvarlige, Martin Særmark, er planen at finde et sted til møllen uden for de fredede områder.

»Men det er ikke lagt fast. Der vil nu være et forløb med Naturstyrelsen og andre styrelser, som selvfølgelig skal tages i ed, så vi kan finde den helt rigtige placering«, siger han.

Christiansø er det sted i Danmark med flest solskinstimer, så muligheden for et solcelleanlæg er også blevet undersøgt.

Det ville dog kræve mere plads, end den lille ø kan mønstre.

Den kommende mølle vil have et vingefang på 47 meter og kan levere 660 kwh, som ifølge myndighederne er rigeligt til at forsyne øen.

Overskydende strøm vil blive brugt til at producere brint i et anlæg, der skal levere strøm på de få vindstille dage i Østersøen.

ritzau