Borgen Indefra: Baby på afveje, Tulle-banen, Ankers spøgelse og ugens angreb

Folketingets formand sendte en fem måneder gammel baby uden for folketingssalen, og så var helvede løs. En ny jernbaneforbindelse til Billund har skabt uro i DF. Anker Jørgensen og hans økonomiske politik i 1970’erne bliver brugt til at angribe Mette Frederiksen. Og så angriber en EU-parlamentariker en række journalister og eksperter i en ny bog. Velkommen til Borgen Indefra.

Baby på afveje

Baby. En sand medielavine blev sat i gang, da Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, i tirsdags lagde et billede af sin datter i armene på en folketingsbetjent på Facebook.

Mette Abildgaards datter var ifølge moderen blevet forvist fra folketingssalen af formand Pia Kjærsgaard (DF), der via en sekretær meddelte, at fem måneder gamle Esther Marie ikke var velkommen i salen. Og så var Radio24syvs interview med Ghita Nørby hurtigt yesterday’s news.

Babyudsmidningen gik sin gang i flere internationale medier, og politikere fra en lang række partier havde travlt med at fordømme Pia Kjærsgaard for mangel på fleksibilitet. Hos DF stod man dog bag folketingsformanden og partistifteren, og flere DF’ere påpegede, at folketingssalen altså kun er for medlemmer.

Pia Kjærsgaard mente selv, at Mette Abildgaard havde taget sin datter med i salen som et mediestunt, og folketingsformanden havde svært ved at forstå den megen virak:

»Jeg troede, at det var en helt stille sag, og nu er det nærmest, som om det er ved at udløse en tredje verdenskrig«, sagde hun til DR.

Folketingets ledelse, præsidiet, skal nu drøfte sagen og eventuelt fastlægge klarere babyregler på sit næste møde.

I mellemtiden er Esther Maries farmor gået i gang med første vers til konfirmationssangen.

Tulle-banen

Bane. Der har i årevis været talt om den, og nu kommer den så. En spritny jernbaneforbindelse fra Vejle til Billund Lufthavn. Tulle-banen er den blevet kaldt, fordi DF-formand Kristian Thulesen Dahl bor i området, og fordi det var Dansk Folkeparti, som forhandlede den med i den nyligt indgåede trafikaftale med regeringen.

Men blækket på aftalepapiret var knap tørt, før der fra flere sider blev skudt mod den nye jernbaneforbindelse, som ifølge aftalen kommer til at koste 926 mio. kr.

Borgmestre fra nordvestjyske kommuner var sure, fordi den nye Billund-bane betyder, at der sandsynligvis ikke længere vil køre direkte tog mellem København og byer som Herning, Holstebro og Struer. Forskere kritiserede også beslutningen, som de ikke anser for at være økonomisk rentabel.

S-formand Mette Frederiksen opfordrer til at droppe planerne om jernbanen, og i Kristian Thulesen Dahls eget bagland er der også mislyde. DF-byrådsmedlem og folketingskandidat Jette Lund fra Struer kaldte i Radio24syv beslutningen for en »ren katastrofe«.

Kristian Thulesen Dahl afviser enhver snak om sognerådspolitik, og at banen kun er blevet en realitet, fordi han selv stiller op til Folketinget i området: »Banen til Billund handler om, at man får kollektiv trafik i form af jernbanen til Danmarks næststørste lufthavn«.

Ankers spøgelse

Bøh. Onsdag kom S-formand Mette Frederiksen under beskydning.

Partiets ønske om en ny ret til tidligere pension og skatter på aktieindkomst vil føre til, at op mod 10.000 færre personer står til rådighed på arbejdsmarkedet.

Uansvarligt, lød anklagen fra regeringens topministre. ’Vennerne’ i Radikale Venstre var hurtigt i medierne med anklager om, at Frederiksen kopierer S-koryfæet Anker Jørgensens økonomiske politik med al den ulykke, det medfører.