Ny boligskattelov er udsat til efter valget

Loven, der skal indføre de nye satser og de nye regler for skatten på boliger og erhvervsejendomme i Danmark, er blevet udskudt til efter det kommende folketingsvalg.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i maj 2017 en aftale om de nye boligskatteregler, og ifølge regeringens lovprogram skulle skatteminister Karsten Lauritzen (V) have fremsat et lovforslag i februar i år, så boligejere og andre kunne kende de nye vilkår i god tid, før de nye skatteregler træder i kraft i 2021.

Men den tidsplan har regeringen nu opgivet. Fremsættelsen af lovforslaget er udsat til efter valget.

»Det har været planen at se, om man kunne nå at få det igennem i denne her folketingssamling, men helt ærligt kommer vi jo med en vis sandsynlighed ind i, at der bliver udskrevet et folketingsvalg, inden samlingen er slut, og derfor vil forslaget så bortfalde«, forklarer skatteminister Karsten Lauritzen.

Han vil i stedet sende et forslag i høring før sommerferien, så lovforslaget kan fremsættes til efteråret.

»Det har under alle omstændigheder været svært at nå at få forslaget vedtaget. Derfor har vi sagt: Nu sender vi det i høring, man kan se det i god tid, og så bliver det vedtaget i næste folketingssamling«, siger skatteministeren.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, siger i en skriftlig udtalelse, at det undrer ham, at »regeringen ikke lever op til sit eget lovprogram«.

Jeg kan ikke lade være med at få den mistanke, at det er blevet nødvendigt at udskyde det nye vurderingssystem endnu en gang Jesper Petersen

»Skatteministeren har over for forligskredsen fastholdt, at han kan overholde tidsplanen, så de nye boligskatteregler træder i kraft i 2021 som aftalt. Jeg går ud fra, han taler sandt, men jeg kan omvendt ikke lade være med at få den mistanke, at det er blevet nødvendigt at udskyde det nye vurderingssystem endnu en gang, og det nederlag vil Karsten Lauritzen så nødigt indkassere inden et valg«, skriver Jesper Petersen.

Nyt problem

I forvejen er det nye ejendomsvurderingssystem blevet udsat foreløbig to gange, efter at de politiske aftaler var indgået. Og ministeriet har endnu ikke fremlagt en businesscase med tidsplan og budget, som ifølge Finansministeriets regler skulle have været fremlagt i 2015.

Skatteministeren afviser dog, at der med udskydelsen af lovforslaget er lagt op til en ny udsættelse af både vurderinger og nye skatteregler.

»Det skulle ikke betyde noget for den tidsplan, der er lagt«, siger han.

Tidsplanen blev senest revideret i oktober sidste år, hvor vurderingen af ejerboliger blev udsat til 2020, mens vurderingen af erhvervsejendomme, private udlejningsejendomme, andelsboliger og almene boliger blev udsat til 2021.

Det har dog skabt et nyt problem for arbejdet med at fastsætte de nye skattesatser.

Politikerne har med boligskatteaftalen besluttet, at det nye system ikke samlet skal føre til en højere skatteopkrævning. De nye vurderinger ventes at blive højere end de gamle fra 2011 og 2012, og derfor skal satserne for ejendomsværdiskat og grundskyld sættes ned, når man kender vurderingerne, så den samlede skatteopkrævning forbliver uændret.

Aftalen er derfor, at satserne for ejendomsværdiskatten og grundskylden fastsættes endeligt i 2020, når de nye ejendomsvurderinger er kendt. De nye vurderinger og skattesatser skal så tages i brug fra 2021.