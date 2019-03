27-årig sad fængslet i Kundbysag - nu får han erstatning

En 27-årig mand får 331.600 kroner i erstatning, efter at han sad varetægtsfængslet i lidt over et år i terrorsagen fra Kundby, inden sigtelsen imod ham blev droppet.

Det har Retten i Holbæk afgjort fredag.

Manden får dermed ikke en erstatning, der er så høj, som han havde håbet på. For hans krav lød på omkring en million kroner, har det regionale nyhedsmedie sn.dk tidligere beskrevet.

Den 27-årige mand blev varetægtsfængslet i januar 2016, da politiet mistænkte, at han havde hjulpet den dengang 15-årige kvinde fra Kundby, kendt i medierne som 'Kundbypigen'.

Han blev blandt andet mistænkt for at skaffe bombemanualer og kemikalier. Derudover mistænkte politiet, at han havde hjulpet med fremstilling af sprængstoffet TATP og deltaget i planlægning af en prøvesprængning.

Mens Kundbypigen blev tiltalt og siden idømt otte års fængsel for at have planlagt terrorangreb mod to skoler, droppede politiet sigtelsen mod den 27-årige mand. I februar 2017 blev han løsladt.

På det tidspunkt havde han siddet varetægtsfængslet i næsten 13 måneder. Heraf var næsten de to første måneder i isolation.

Har krævet tre gange den normale erstatning

Mandens advokat, Michael Juul Eriksen, præsenterede i retten et krav på lige under en million kroner, skrev sn.dk. Det høje krav skyldes, at der er tale om en terrorsag med skærpede vilkår under fængsling.

Michael Juul Eriksen oplyser kort efter dommen, at de nu vil se nærmere på dommen og overveje, om de vil forsøge at få sagen i landsretten for at få en højere erstatning.

»Vi har krævet tre gange den normale erstatning svarende til cirka en million kroner. Nu får han cirka en tredjedel af det, så vi vil selvfølgelig kigge på, om den skal videre til landsretten, siger advokaten.

Senioranklager Kristian Kirk Petersen, Statsadvokaten i København, har tidligere udtalt til Nordvestnyt, at anklagemyndigheden har afvist at give erstatning, fordi den ikke mener, at betingelserne er opfyldt.

Retsplejeloven giver mulighed for at nægte erstatning, hvis den sigtede 'selv har givet anledning til foranstaltningerne'.

Det har tidligere været fremme, at den 27-årige mand har en fortid som syrienkriger.

