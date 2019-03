Finans Danmark vil stække dyre kviklån

Finans Danmark vil forhindre, at låneinstitutter tilbyder lån med ekstremt høje efterregninger. Det skal blandt andet stække dyre kviklånsudbydere og forhindre, at borgere optager lån, de ikke kan betale tilbage.

Finans Danmark har i årevis ønsket at lade den frie konkurrence fastsætte omkostningernes størrelse, men en dom fra Østre Landsret, der blåstempler, at en lånevirksomhed krævede 759 pct. i årlige omkostninger, har nu fået dem op af stolen. Konkret foreslås nu et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 50 pct. Det betyder, at en kunde maksimalt kan komme til at betale halvdelen af lånebeløbet i renter hvert år.

»Det var en øjenåbner for os, at selv meget, meget høje omkostninger i størrelsen af 800 pct. er inden for rammerne af paragrafferne. Derfor har vi genbesøgt vores synspunkt, og vi synes, det er uholdbart, at folk kan få lån med så høje omkostninger. Derfor foreslår vi nu et loft over ÅOP. Det, tror vi, kan beskytte mod, at sårbare personer bliver gældsat mere, end de kan tåle«, siger Ulrik Nødgaard, der er direktør i Finans Danmark, der er brancheorganisation for landets største banker.

Han mener, at et loft over ÅOP på 50 vil forhindre, at låneinstitutter giver lån til borgere, der ikke kan betale dem tilbage uden at udelukke for mange forbrugere.

»Vi synes, vi rammer den rette balance med en grænse på 50 pct. På den måde undgår vi, at de, der trænger til et lån, bliver udelukket fra at få det. Men samtidig får vi sat en effektiv stopper for de her ekstreme tilfælde«, siger Ulrik Nødgaard.

Forbrugerrådet har igennem flere år argumenteret for, at der skal være et loft på 20 pct.

»Det er positivt, at vi nu er enige om, at der skal være en regulering gennem et loft, men vi skal i dialog med politikere om, hvor det skal ligge, og så håber jeg, at Finans Danmark vil tage skridtet fuldt ud og lægge loftet omkring de 20 pct., hvor vi kan se, at andre lande har lagt det. Det virker i udlandet, man får styr på det her marked, og der er stadig stor og god konkurrence«, siger Anja Phillip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk.

De danske låneinstitutter ser med skepsis på forslaget. De mener, et sådant loft vil skåne bankerne og ramme andre låneinstitutter uforholdsmæssigt hårdt.

»Det giver mere mening at tale om et omkostningsloft, som man har i andre lande, hvor man for eksempel fastsætter, at man ikke kan betale mere end 100 pct. af lånegebyret tilbage. På den måde vil det være de samme regler, der gælder, uanset om du tager et realkreditlån, banklån eller et såkaldt kviklån«, siger Mikkel Winstom, der er Nordisk direktør i Ferratum, et af landets største låneinstitutter.

S klar til loft efter valg

De såkaldte kviklån er de seneste år blevet diskuteret heftigt på Christiansborg. I 2017 indførte et politisk flertal en obligatorisk tænkepause på 48 timer, så forbrugerne kan nå at overveje lånenes betragtelige omkostninger. Men den regel har låneinstitutter snedigt snoet sig uden om ved at forlænge løbetiden på lånet og i stedet kaldt det for kassekreditter eller løbende kreditter.