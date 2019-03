PET og politiet får ikke altid besked, når radikaliserede personer løslades

I januar 2015 sad Omar el-Hussein varetægtsfængslet efter et knivoverfald i et S-tog. Han var dømt i byretten, men en dommer besluttede, at han ikke skulle sidde varetægtsfængslet, indtil sagen kom for landsretten. Derfor blev Omar el-Hussein 30. januar 2015 løsladt fra Politigårdens Fængsel i København.

To uger senere stod Omar el-Hussein bag det første gennemførte terrorangreb i Danmark i nyere tid, hvor han dræbte to mennesker ved henholdsvis Krudttønden og synagogen i København.

Det var ingen nyhed for myndighederne, at Omar el-Hussein var radikaliseret. Kriminalforsorgen havde skrevet flere notater om hans radikalisering, og både Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) kendte til terroristen fra Nørrebro. Men hverken politiet eller efterretningstjenesten blev orienteret, da Omar el-Hussein to uger før angrebet blev løsladt.

Dét var et af læringspunkterne i Rigspolitiets store redegørelse efter terrorangrebet i København: »Der bør være fokus på et tættere samarbejde mellem myndighederne i forhold til radikalisering og i forhold til dialogen mellem myndighederne i forbindelse med løsladelser«.

I en ny rapport udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor fremgår det dog, at problemet med manglende orientering af politiet ved løsladelse af potentielt radikaliserede personer ikke blev løst umiddelbart efter terrorangrebet.

Den nye rapport er en evaluering af politiets radikaliseringsforebyggende arbejde og at PET’s exitindsats overfor radikaliserede personer. De politifolk, som er blevet interviewet til rapporten, er generelt rosende overfor samarbejdet med Kriminalforsorgen. Men:

»Dog nævnes af flere interviewdeltagere, at underretninger fra kriminalforsorgen til politikredsene i forbindelse med løsladelse af personer, der i kriminalforsorgens varetægt har været vurderet radikaliserede eller i risiko herfor, i flere tilfælde kommer meget sent – enten først på selve dagen for personens løsladelse eller noget senere, og i nogle tilfælde kommer informationen ikke frem til politikredsen, før end politiet af andre veje får kendskab til løsladelsen«, lyder det i rapporten.

Politisk bekymring

Efter terrorangrebet i København var der politisk fokus på, at Omar el-Hussein var faldet mellem flere stole, da han blev løsladt af en dommer, uden at PET eller politiet fik besked om løsladelsen.

Derfor bekymrer det Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen, at der siden har været flere tilfælde, hvor personer, som er indberettet for radikaliseret adfærd i fængslerne, er blevet løsladt uden forudgående orientering til politiet.

»Det undrer mig meget, for vi har fået lovning på, at der var helt styr på den problematik. Det kommer jeg til at holde justitsministeren op på, for det er meget bekymrende«, siger Trine Bramsen.

Der har de seneste dage været historier i Information om, at Kriminalforsorgen er ekstremt presset på grund af mange indsatte og for få medarbejdere. Trine Bramsen erkender, at Kriminalforsorgen er udfordret, men hun mener, at håndteringen af potentielt radikaliserede indsatte bør stå højt på dagsordenen.

»Tilstanden i Kriminalforsorgen er meget kritisk på grund af medarbejdermangel, men hvis det skulle være forklaringen, så må man lave nogle andre systemer, for det nytter ikke, at politiet ikke får besked, hvis radikaliserede personer bliver sluppet på fri fod«, siger hun.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofoed Poulsen, hæfter sig ved, at problemstillingen har været kendt i mange år.

»Hvis man slipper nogen ud af fængslet, som har en vrede i maven og potentielt kan være til fare for det omkringliggende samfund, men politiet og PET ikke er tilstrækkeligt orienteret om, at man har løsladt en person, som de bør være opmærksomme på, så frigiver vi jo personer, som kan være til fare for sikkerheden i Danmark. Det er helt tåbeligt, hvis der allerede er indsamlet data om, at der er grund til at holde øje med en person. Det handler om passe på Danmark ved at dele den information, vi allerede har samlet sammen«, siger han.