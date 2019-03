De første aftaler under sundhedsreformen handler om jordforurening og handicap

Regeringen har indgået to delaftaler under sundhedsreformen. De handler om miljø og handicap og er en konsekvens af planerne om at nedlægge regionerne.

Regeringen præsenterede i januar sit udspil til en sundhedsreform. Forslaget ændrer strukturen i sundhedsvæsnet og nedlægger regionerne og opretter nye sundhedsforvaltninger. Det betyder, at regionernes nuværende opgaver på andre områder end sundhed skal flyttes til kommune og stat (se side 117 i udspillet). Det handler de to første delaftaler under sundhedsformen om. Begge er indgået mellem regeringen og Dansk folkeparti.

Den første aftale handler om miljø. Hidtil har regionerne haft ansvaret for at rense jordforureninger op. Den opgave skal overgå til staten, der dermed skal håndtere blandt andet de ni såkaldte generationsforeninger, som er omfattende forureninger, der har stået på i en længere årrække.

Med aftalen prioriterer regeringen og Dansk Folkeparti 600 millioner kroner til at rydde de mest komplekse foreninger op. De 100 millioner kommer fra regeringsreserven og reserve til grønne initiativer. De 500 kommer fra forventede effektiviseringer, der indhentes som konsekvens af, at opgaven går fra regioner til stat.

Halvdelen af pengene, 300 millioner kroner, skal gå til to af de værste forureninger i Danmark. 150 millioner afsættes til at øge indsatsen over for de forureninger i Grindsted by og Kærgaard Klitplantage, der stammer fra Grindstedværket. Andre 150 millioner kroner skal bruges til at rydde op efter foreninger på Harboøre Tange fra Cheminova.

Staten forventer at hente gevinsten på 500 millioner kroner i perioden 2021 til 2030. Altså 50 millioner kroner om året. Opgaven koster i dag cirka 430 millioner kroner årligt. Oprydningen efter forureningerne bliver sat i gang, i takt med at effektiviseringerne bliver realiseret.

Regeringen glæder sig over aftalen. Miljø- og fødevareminister Jakob-Ellemann Jensen siger, at han er en glad minister, fordi der er fundet midler til at betale for »en pæn del« af oprydningen efter Cheminova og Grindstedværket.

Oppositionen og Danske Regioner er skeptisk over for finansieringen af arbejdet med jordforening. Indsatsen vil blive ringere, når der skal spares 50 millioner kroner om året, lyder kritikken fra regionernes formand Stephanie Lose, der også påpeger, at lokal viden forsvinder med centraliseringen.

Et nævn med en uafhængig formand for fem medlemmer skal fremover tage stilling til, hvordan indsatsen over for jordforening skal prioriteres. Kortlægning og oprydning bliver placeret i Miljøstyrelsen med medarbejdere i Aalborg, Odense, Midtjylland og Midtsjælland.

Staten overtager med delaftalen også ansvaret for indvinding af råstoffer på land og til havs.

Den anden aftale handler om handicap. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at sparke udflytningen af ansvaret for det specialiserede socialområde til hjørne.

Nu skal det nemlig først undersøges, om det er en god idé at lade kommuner overtage driften af højt specialiserede tilbud fra regionerne. Undersøgelsen skal være færdig august, og efter en høring skal der træffes beslutning om, hvordan området bliver videreført på bedst mulig vis.

Baggrunden er, at i regeringens udspil til en sundhedsreform bliver ansvaret for driften af 64 specialiserede tilbud til personer med fysiske og mentale handicap flyttet fra regionerne til kommunerne.

Det har medført voldsom kritik fra blandt andet Danske Handicaporganisationer, der er et talerør for over 30 organisationer. De frygter, at kvaliteten i tilbuddene vil blive dårligere, når kommunerne overtager. De henviser til, at under kommunalreformen fra 2007 overtog kommuner over 1.000 tilbud fra amterne, der blev nedlagt. En del lukkede, og kvaliteten har været kritiseret.