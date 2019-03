Regeringen og Dansk Folkeparti sparker ansvar for institutioner til handicappede til hjørne

I regeringens udspil til en sundhedsreform hedder det, at kommuner skal overtage ansvaret for det specialiserede socialområde fra regionerne. Nu skal det først undersøges, om det egentlig er en god idé. »En skuffende aftale«, mener Danske Handicaporganisationer. Regeringen kan ikke være aftalen bekendt, mener S.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en delaftale under sundhedsreformen. Aftalen handler om det specialiserede socialområdes tilbud til borgere med svære fysiske og mentale handicap, hvor der har været hård kritik af, at regeringen vil flytte ansvaret for hjælpen til borgerne fra regionerne, der lukkes, og til kommunerne. Det vil betyde, at borgerne får tilbud med ringere kvalitet, har det lydt fra Danske Handicaporganisationer.

Men delaftalen ændrer på regeringens plan. Nu skal de 64 regionale institutioner kulegraves for at finde ud af, præcis hvilken specialiseret behandling de tilbyder. Der skal sættes gang i en høring, hvor relevante organisationer kan give deres besyv med, hvorefter regeringen og Dansk Folkeparti efter sommerferien - og på den anden side af et valg - vil beslutte, hvordan driften af hver enkelt institution skal fortsætte. Nogle vil formentlig overgå til staten, andre til kommuner, og endelig vil der være nogle, som skal styres af sundhedsmyndigheder i den ny struktur. Forudsat at regeringsmagten ikke skifter efter valget.

»Vi har lyttet til bekymringerne. Vi skal finde den rigtige placering af tilbuddene, så borgerne ikke blive kastebold«, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Da regeringen fremlagde sit bud på en reform af sundhedsvæsnet i januar, var Danske Handicaporganisationer hård i sin kritik. Udflytningen af ansvaret for de 64 tilbud fra regioner til kommuner vil give en meget sårbar gruppe i befolkningen ringere hjælp, da velfungerende højt specialiserede tilbud vil lukke og/eller blive splittet op, når kommuner overtager driften, lød det.

Hvad med valget?

Dansk Folkeparti har siden januar gentagne gange sagt, at partiet ikke vil lægge stemmer til en forringelse af tilbud til borgere med svære handicap som for eksempel døvblindhed, udviklingshæmning og cerebral parese (en samlebetegnelse for en række motoriske handicap, der skyldes hjerneskade opstået i en umoden hjerne).

Derfor er ordfører Liselott Blixt glad for aftalen.

»Vi har at gøre med nogle af vores svageste borgere. Nu tager vi hånd om dem og giver dem en fremtid, vi kan være stolte af«, siger Liselott Blixt.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) siger, at hensigten med aftalen er det stik modsatte af, hvad kritikere har peget. Specialiseringen skal styrkes.

Senest i juni skal der være valg til Folketinget. Spørgsmålet er, om borgerne ikke netop risikerer at blive kastebold, hvis regeringsmagten nu skifter, så hvorfor har regeringen og Dansk Folkeparti ikke fået undersøgt de 64 institutioner allerede nu? Ifølge finansminister Kristian Jensen kan høringen først laves, når undersøgelsen er klar, og det kan den ikke være inden sommerferien.

Danske Handicaporganisationer er knap så begejstrede for aftalen. Formand Thorkild Olesen henviser til, at under kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne uden succes ansvaret for over tusind tilbud til handicappede fra de nedlagte amter. Resultatet var ifølge DH ringere hjælp til borgere med handicap.

»Det er en skuffende aftale. Mennesker med handicap blev taberne efter kommunalreformen, det vil gentage sig med sundhedsreformen«, vurderer han.

Det drejer sig om menneskers hjem

Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil er på samme linje. Hun siger, at aftalen skyder et område til hjørne, som handler om menneskers bolig og dagligdag.