For tre uger siden døde den 33-årige marokkansk fødte model Imane Fadil af hvad hun selv troede var en forgiftning. Kan det have noget at gøre med, at hun for år tilbage var kronvidne i retssagen mod Silvio Berlusconi, der stod anklaget for at have haft et seksuelt forhold til en mindreårig - og som nu planlægger et politisk comeback?