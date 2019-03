Regeringen og DF vil præsentere ny sundhedsreform: Her er hvad, du skal holde øje med

En afgørende aftale for den kommende valgkamp er på trapperne. Kl. 09.30 præsenterer regeringen og DF deres nye sundhedsreform.

Efter massevis af udskydelser og forhandlinger er de endelige enige.

Tirsdag formiddag præsenterer V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti partiernes nye sundhedsreform, der vil være et centralt stridspunkt i den kommende valgkamp.

Mens vi venter, får du her et overblik over, hvad du skal holde øje med.

Hvad handler reformen om?

I januar fremlagde regeringen et forslag til en sundhedsreform. Få det fulde overblik over indholdet her.

Reformudspillet indebar en helt nyt struktur for sundhedsvæsenet, hvor ansvaret flyttes fra regioner til stat og kommuner. De fem regionsråd med i alt 205 folkevalgte politikere afskaffes. I stedet skal der oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber, hvor der også skal sidde politikere i form af borgmestre og formænd for kommunernes sundhedsudvalg.

Med regeringens forslag afsættes seks milliarder kroner frem mod 2025 til en såkaldt nærhedsfond.

Ifølge udspillet skal pengene blandt andet bidrage til flere moderne sundhedshuse og løfte kompetencer i kommuner og almen praksis.

Hvad har regeringen og DF forhandlet om?

I de seneste uger har V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti forhandlet om en aftale, der kan gennemføres, hvis der stadig er flertal for det efter det kommende valg.

DF har ønsket flere penge til regeringens nærhedsfond. De har presset på for at få op mod et par milliarder kroner mere. Præcis hvor mange ekstra penge, det er blevet til, vides endnu ikke.

DF har tidligere ønsket at konkretisere, hvad nærhedsfonden på mere end 6 mia. kroner skal gå til og i følge Politikens oplysninger skal fonden blandt andet målrettes ældre borgere.

DF har desuden talt varmt om flere ressourcer til psykiatrien, hvilket har været en central del af forhandlingerne også.

For at skaffe de penge har partiet blandt andet foreslået at hæve afgiften på cigaretter. Men det har regeringen afvist på grund af modstand hos LA. Hvor de finder de ekstra penge, vides heller ikke endnu.

DF har desuden været bekymret for, at det folkevalgte element ikke var tilstrækkeligt repræsenteret efter nedlæggelsen af regionerne. I forhandlingslokalet har man drøftet, hvordan det folkevalgte element kunne styrkes, så når reformen præsenteres, er det endnu et punkt, du kan holde øje med.

Hvad er allerede på plads?

I mellemtiden har regeringen og Dansk Folkeparti lavet flere delaftaler.

Søndag præsenterede de en aftale, der gør det klart, at staten overtager regionernes ansvar for jordforurening som for eksempel den fra Cheminova og Grindstedværket.

Med aftalen mener partierne også at have fundet 600 mio. kr. til oprydning. De 500 mio. kr. afhænger af effektiviseringer.

Mandag præsenterede kom endnu en delaftale. I regeringens udspil skulle ansvaret for specialiserede tilbud til borgere med svære fysiske og mentale handikap flyttes til kommunerne.

Det har skabt frygt for en mindre grad af specialisering, der betyder, at patienterne ikke får den mest optimale behandling.

På den baggrund har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet, at en nærmere undersøgelse skal afdække, hvordan opgaverne skal fordeles mellem stat og kommuner.

Den endelige aftale præsenteres kl. 09.30 i Statsministeriet.