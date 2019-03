Mennesker kan lære af ulvenes liv: Tyske Elli fandt sin indre ulv

Fra første ulvekys var Elli H. Radinger solgt. I ulveflokke observerede hun familieliv, kærlighed, leg, lederskab og omsorg – også over for gamle, udslidte medlemmer. Her er, hvad den 68-årige ulveekspert synes, vi tobenede skal tage til os fra ulvenes rige.

Vi er tilbage i 1991. Den midaldrende Elli H. Radinger, der var vokset op i en lille provinsby Wetzlar i det centrale Tyskland, burde vel egentlig være faldet til ro. Efter unge år med dagdrømme og skriverier under æbletræet altid i selskab med sin elskede schæferhund, drog hun først hjemmefra for at arbejde som stewardesse og se verden. Senere blev hun advokat, fik et godt job, og så burde den historie have været ude.

Blå bog Ulveekspert Elli H. Radinger 68 år, født i Wetzlar, Hessen i det centrale Tyskland. Her bor hun stadig med sin hund Shira, når hun ikke er på ulvetogt. Praktiserede fem år som jurist, før naturen kaldte, og hun i 1991 blev praktikant i Wolf Park, Indiana i et ulveanlæg. Siden har hun i mere end 30 år været tilknyttet Yellowstone National Park i USA som ulveadfærdsforsker blandt vilde ulve. Stifter af ’Society for Protection of Wolves’. Chefredaktør på Wolf Magazin og forfatter af en lang række bestsellers om ulve og hunde, og hun er i dag en af de mest anerkendte ulveeksperter i Tyskland. ’Ulvens visdom’, der netop er udkommet på People’s Press, er oversat til 17 sprog. Vis mere

»Men strafbare forhold, huslejestridigheder og skilsmisser gik mig mere og mere på«, skriver hun i bogen ’Ulvens visdom’, der netop er udkommet på People’s Press. Og så besluttede den dengang 40-årige kvinde at sætte alt på et bræt for at dyrke sin lidenskab – ulve. I bogen fortæller hun således om mødet med den 50 kilo tunge Imbo med spidse hjørnetænder fra ’optagelsesprøven’ til det første elevjob på et anlæg i Indiana, hvor man forsker i ulvenes adfærd.

Ulvens 5 bud Elsk og pas på din familie. »Hvis en gruppe skal fungere, må alle medlemmer arbejde sammen og ledes af selvsikre personligheder. Det gælder både for ulveflokke og menneskelige storfamilier. De succesfulde sætter altid fællesskabets interesser over den enkeltes. Det sikrer langfristet overlevelse«. Hav tålmodighed. »Ulve er helt bevidste om, at det koster flere kræfter og mere energi at kæmpe til det sidste om et eller andet, end den formodede gevinst er værd«. Bliv ved med at lege. »Legen er praktisk kommunikation, træner kroppen og skaber sociale forbindelser. I legen lærer man at bytte roller og status. Og man lærer respekt og fairplay: ’Du må ikke gøre mod andre, hvad du ikke vil have, de skal gøre mod dig’«. Respekter de gamle. »At have en erfaren ulv på holdet betyder, at flokken kan få glæde af gammel viden. På den måde kan en mindre flok besejre en større«. Lev i nuet. »Vi lever i en verden, der har præget os til at holde fast på alting og til at klamre os til alting. Derfor oplever vi hele tiden tab og en næsten ubærlig tomhed. Jeg har lært meget af Yellowstone-ulvene. Først og fremmest at acceptere de ting, der ikke lader sig ændre, samt at tilpasse sig og nyde livet i fulde drag – hver dag på ny«. (Fra ’Ulvens visdom’ af Elli H. Radinger, People’s Press). Vis mere

»Imbo (førerulven i Wolfpark ulveanlæg i Indiana i USA, red.) sænkede sine kraftige bagben en anelse og gjorde sig klar til spring. Da han kastede sig mod mig, og jeg stemte imod af alle kræfter, var der ikke længere nogen vej tilbage. Poterne, så store som håndflader, landede på mine skuldre, og hans imponerende hugtænder befandt sig bare nogle få centimeter fra mit ansigt. Verden gik i stå. Og så slikkede han mig flere gange i ansigtet med sin ru tunge. Jeg var hooked. Det ’kys’ var mit første møde med det ’drug’, som ulven skulle blive for mig«.

Siden da har hun i næsten 30 år arbejdet regelmæssigt med Yellowstone National Park i USA som adfærdsforsker blandt vilde ulve med zeisskikkerten om nakken. Hun har stiftet et selskab for beskyttelse af ulve, arrangeret ulverejser og skrevet en række bestsellere på en snes sprog om ulve og hunde, og hun er i dag den mest anerkendte ulveekspert i Tyskland.

Foto: Gunther Kopp /PR I ulveflokken drages der omsorg både for de yngste og ældste medlemmer.

Og hendes tilgang handler ikke snævert om ulvens røgt og pleje, men om hvad vi mennesker i vores overflod og stress har mistet på vejen. En slags naturromantisk civilisationskritik som kan minde om landsmanden og skovfogeden Peter Wohllebens bog ’Træernes hemmelige liv’.

Tålmodighed

»Udholdenhed og tålmodighed. Det er de to egenskaber hos ulve, jeg mest misunder dem«, fortæller Elli H. Radinger i bogen, der altid får det samme spørgsmål, når hun er rejseguide for ulveentusiaster. De vil vide, om der er noget vigtigt, de skal medbringe. Det vigtigste for et menneske, der vil betragte ulve, er: tålmodighed. Når der skal ventes bomstille i timer i 30 graders frost.

Ganske som det også for ulven er livsvigtigt at kunne holde hovedet koldt, når man skal beslutte, om man skal fortsætte jagten, gå til modangreb eller flygte.

Jeg havde det svært i begyndelsen med at tage ansvaret for rejsen og mine gæster og selvbevidst træffe beslutningerne. Jeg har lært af ulvene, hvordan man gør Elli H. Radinger

»Succes og fiasko hører til ulveverdenens hverdag. Det er en vigtig evne for erfarne førerdyr at vide, hvornår man kan løbe en risiko, og hvornår det er bedre at forholde sig afventende«, forklarer Elli H. Radinger.

Foto: Gunther Kopp /PR Hver ulveflok har sin egen dialekt. De samles og hyler i flok, inden de går på jagt.

Hun genfortæller en situation, hvor ulveflokken fik jaget en hind ud i floden, hvorefter ulvene bare stille og roligt udmattede og trættede dyret ved at stå på begge sider af floden, indtil den seks timer senere var et let bytte. Omvendt har hun observeret en kronhjort, der blev mast op i en krog ved en klippekant, men hvor ulvene bakkede ud, fordi det ville have været for farligt at fortsætte jagten ud over kanten – ned i afgrunden.

Omdrejningspunktet for ulvenes liv er hierarkiet i flokken, der i virkeligheden er en familie. Førerhunnen og førerhannen er centrum, og rundt om dem har man så unger, onkler og tanter og enkelte tilløbne ulve, som først har skullet bevise, at de bestemt ikke var ude på noget med førerhunnen.

Kvinden bestemmer

Og ganske som i mange familier er det også førerhunnen, der sidder på flæsket, selv om parret arbejder sammen om projektet og har et samliv med kurmageri hele året, hvor der bliver nappet, slikket, bidt og lagt snude mod snude.

»Til syvende og sidst indrettes alt, hvad der er af betydning for familien, efter hendes behov. Det er hende, der ved hjælp af sin seksualitet binder en eller flere hanner til sig, så de jager for hendes og for ungernes skyld og beskytter dem mod fjender. Hun er familiens sande centrum«, skriver Elli H. Radinger, der forklarer, at gode førerulvehunner ofte får unger, der selv ender som førerulve, da intelligens og egenskaber nedarves.

Den tyske ulveforsker har faktisk ladet sig inspirere til at være mere hunulv i sit eget liv, når hun var rejseguide.

Foto: Gunther Kopp /PR Så er der dømt afslapning. Ulvene i flokken holder godt øje med hinanden.

»Jeg havde det svært i begyndelsen med at tage ansvaret for rejsen og mine gæster og selvbevidst træffe beslutningerne. Jeg har lært af ulvene, hvordan man gør. Som ’førerhun’ bestemte jeg på grund af min autoritet og blev accepteret, fordi min flok vidste, at jeg ville dem det bedste«.

Elli H. Radinger mener, at kvinder, både blandt ulve og mennesker, er bedre i stand til at navigere i uvejsomt ’terræn’, både i virkeligheden og i overført forstand, og kan acceptere usikkerhed og angst, mens mænd – med og uden – pels har større behov for at kontrollere og erobre.

Dermed slår hun en stor pæl gennem ideen om den særlige alfahan, der styrer sin flok. Flokken styres af et harmonisk par, der giver plads til unger og gamle, og som formår at skære igennem, når det er nødvendigt. Og at byde op til leg når det er på sin plads.

Den store han i Druidflokken, som Radinger fulgte i lang tid, lader gerne de små unger og ungdyr vinde over sig. Han smider sig på ryggen og lader sig bide i pelsen, så de kan få fornemmelsen af at vinde.

»Evnen til at forgive noget, viser, at dyret forstår, hvordan dens adfærd bliver opfattet af andre. Det er et tegn på intelligens«, skriver hun og sammenfatter ulvenes ’småborgerlige’ familieværdier i:

1) Alles ve og vel. 2) Kommunikation og fælles ritualer og 3) en stærk ledelse, der også tør lade andre blande sig.

Ingen hyler mod månen

Inden for ulveflokkens interne kommunikation spiller tis en ikke uvæsentlig rolle. De to førerdyr strinter højt for at markere hele flokkens revir, mens resten af flokken tisser efter – dog altid respektfuldt siddende.

Ellers er der i flokken et sindrigt system af kropssprog og berøring, hvor alle finder deres plads i hierarkiet og byder ind på opgaver, der skal løses. Signaler om trussel, forsoning og øjenkontakt holder flokken i ligevægt.

Ulvene har et avanceret samarbejde med ravnene, der ligesom ulvene er højt intelligente dyr med et dårligt rygte. Ravnene tør ikke gå løs på et såret dyr, før de er sikre på, at det er stendødt. Ligesom de heller ikke har kræfter til at brække et stort dyr op.