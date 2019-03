Erhvervskommentator: Lego har lavet et vellykket og glidende, men også symbolsk generationsskifte

I 1977 trådte Kjeld Kirk Kristiansen ind i ledelsen i den familieejede virksomhed Lego, som hans far, Ole Kirk Kristiansen, grundlagde i 1932. Han er en af Danmarks rigeste personer, men et generationsskifte står for døren. Arvtageren er sønnen Thomas Kirk Kristiansen, hvilket er »et naturligt næste skridt i det glidende generationsskifte« ifølge en pressemeddelelse fra Kirkbi, der er blevet sendt ud tirsdag. Kirkbi er familien Kirk Kristiansens private holding- og investeringsselskab.

»Vi har igennem en årrække forberedt os grundigt på, hvordan vi ønsker at føre familieejerskabet videre igennem generationer. Nu er tiden den rette til det næste skridt, hvor jeg træder ud af bestyrelsen i Lego«, siger Kjeld Kirk Kristiansen i pressemeddelelsen.

Ifølge Politikens erhvervskommentator, Leif Beck Fallesen, er det her værd at bemærke, at Kjeld Kirk Kristiansen dog stadig bliver siddende ved den finansielle rorpind i Lego. Han forlader godt nok selve bestyrelsen, men han bliver siddende som bestyrelsesformand i Kirkbi, der er Legos pengetanke; det er dem, der ejer koncernen – i hvert fald 75 procent.

Lego: en familie virksomhed LEGO Koncernen er en privatejet, familieejet milliardvirksomhed med hovedsæde i Billund. Virksomheden blev grundlagt i 1932 af Ole Kirk Kristiansen, og den ikoniske LEGO® klods har gjort virksomheden til en af verdens førende producenter af legemateriale. LEGO Koncernen er ejet af KIRKBI A/S (75 procent) og LEGO Fonden (25 procent). KIRKBI A/S er familien Kirk Kristiansens holding- og investeringsselskab. Aktiviteterne inden for KIRKBI Koncernen er opdelt i strategiske aktiviteter og investeringsaktiviteter. LEGO Fonden er en virksomhedsfond, som deler en mission med LEGO Koncernen: at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden. Kilde: Lego Vis mere

Af den grund er der tale om en meget vigtig symbolsk handling, mener Leif Beck Fallesen. Ved Legos næste generalforsamling, der finder sted i april 2019, vil Kjeld Kirk Kristiansen træde ud af bestyrelsen. Det skriver Kirkbi i pressemeddelelsen.

»Kjeld Kirk Kristiansen signalerer her, at han slipper tilsynet med den daglige drift fuldstændig. Men han slipper ikke de overordnede tøjler. Der er tale om et velfungerende, glidende generationsskifte, eftersom han har fået sin søn med ind i bestyrelsen tilbage i 2007«, siger Leif Beck Fallesen.

En vellykket udvikling

Og det er værd at hæfte sig ved, bemærker erhvervskommentatoren. Det viser nemlig, at en stor, dansk familieejet virksomhed kan gennemføre generationsskiftet på en »meget positiv måde« – uden at det koster en direktørpost. En direktørpost, som Kjeld Kirk Kristiansen sad på fra 1979-2004.

Kirk Kristiansen dynastiet Lego blev grundlagt af Ole Kirk Kristiansen, og siden da er virksomheden gået i arv fra far til søn. I dag ejes Lego og alle varemærkerne af grundlæggerens barnebarn Kjeld Kirk Kristiansen og hans familie. I 2004 blev sønnen, Thomas Kirk Kristiansen, medlem af bestyrelsen i Lego. I 2016 begynder et glidende generationsskifte mellem Kjeld Kirk Kristiansen og sønnen, da de to bytter roller i bestyrelsen i Lego. Thomas Kirk Kristiansen bliver næstformand. Samtidig sker et tilsvarende skift i Lego Fonden, der ejer 25 procent af Lego. Det gør Thomas Kirk Kristiansen til formand og Kjeld Kirk Kristiansen til næstformand. Samme år aftaler familien, hvordan de ønsker at føre forretningen videre: Hver generation vælger én person til at være aktiv ejer på vegne af hele familien. En rolle, som Thomas Kirk Kristiansen har fået. Ved Legos generalforsamling i april i år træder Kjeld Kirk Kristiansen ud af Legos bestyrelse. Det efterlader Thomas Kirk Kristiansen som det eneste medlem af familien i bestyrelsen. Kilde: Ritzau Vis mere

Derudover er det et udtryk for en meget vellykket udvikling i en familieejet virksomhed, der befandt sig i en meget dyb krise for godt og vel 15 år siden – hvilket næsten resulterede i lukning, fortæller Leif Beck Fallesen.

I 2004 blev Jørgen Vig Knudstorp forfremmet til administrerende direktør for LEGO A/S. Alle forventede dengang, at Lego skulle sælges til en stor udenlandsk koncern. Han gjorde dog det modsatte ved at lave en vækstplan, hvilket fik Lego til at udvikle sig til på ny at blive en virkelig stor succes. Det gjorde han i tæt samarbejde med Kjeld Kirk Kristiansen, der sad som næstformand i bestyrelsen.

»Og det er stadigvæk en succes. Jørgen Vig Knudstrup har været med til at sikre, at Lego kan forblive en sund virksomhed, men også at den kan forblive på danske hænder«, siger Leif Beck Fallesen.

Jørgen Vig Knudstorp udnævnte i 2017 Niels Bjørn Christiansen, som tidligere har været i Danfoss, til at være koncernens administrerende direktør. Af den grund er det såkaldte generationsskifte symbolsk ifølge erhvervskommentatoren, idet sønnen Thomas Kirk Kristiansen ingen driftsposter har i Lego.