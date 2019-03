Nyfødt pige fundet på jorden nær lejlighedskompleks

Gudenåvej ved Vanløse er en stille sidevej indkredset af en grøn hæk og gule lejlighedskomplekser.

En tilsyneladende helt almindelig dansk vej.

Men klokken 23.15 mandag aften skete der noget usædvanligt. En tilfældig forbipasserende borger hørte barnegråd, og stoppede op. Ved krydset mellem Gudenåvej og Grøndals Parkvej lå en lille pige svøbt i forskellige materialer. Hun var ikke mere end få dage gammel.

Politiet blev straks tilkaldt.

»Hun lå lige ved siden af cykelstien, så hun kunne blive fundet. Hun var indsvøbt i forskelligt materiale, og da hun bliver fundet af en borger, bliver hun overgivet til sundhedsvæsnet, Hun har formentlig ikke ligget der længe og er i rimelig god forfatning«, fortæller Jesper Beuschel, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

Politiet er overbevidst om, at den nyfødte pige er blevet efterladt af en fortvivlet mor, og de opfordrer alle borgere med den mindste mistanke til at henvende sig.

»Der er ingen tvivl om, at en mor har brug for hjælp, at vi vil meget gerne skabe en løsning, hvor mor og barn er sammen. Jeg vil opfordre alle borgere til at henvende sig, der måtte have kendskab til en fødsel, der er sket for ganske nyligt, hvor man kan frygte, at moderen ikke kunne håndtere det, eller hvor man kan konstatere, at barnet ikke er der længere«, siger Jesper Beuschel.

Politiet er i fuld gang med at undersøge findestedet og indhente både overvågning og stemme dørklokker, for at finde ud af, om nogen i området har set eller hørt det mindste. Materialet den nyfødte pige blev fundet svøbt i, er i øjeblikket også genstand for efterforskningen.

Den lille pige er kørt til det nærmeste hospital, hvor hun er blevet grundig undersøgt, men der er intet helbredsmæssigt at udsætte på hende. Politiet regner med, at pigen snart bliver udskrevet, hvor kommunen overtager ansvaret og afgøre hendes videre skæbne.

Flere sager om hittebørn

Det er heldigvis ikke hver dag, at spædbørn bliver fundet efterladt på veje eller i parker. Men det sker.

Sidste gang et hittebarn stjal mediernes opmærksomhed var en kold 2. januar i 2018, hvor en lille nyfødt pige var efterladt på en p-plads i Københavns Sydvestkvarter. Hun var heldigvis svøbt i et tæppe, og blev hurtigt erklæret uden for livsfare.

Mindre lykkeligt endte det for en dreng, der i oktober 2017 blev fundet i et grønt område ved Glostrup. Han var gravet ned mellem buske, og var ikke længere i live, da han blev fundet. Det lykkedes efterfølgende at finde frem til den 22-årige rumænsk kvinde, der havde født drengen i det grønne område og efterladt ham. Hun blev idømt fire måneders fængsel for at bringe sit barn i livsfare. Dødsårsagen kunne ikke fastslås, og derfor blev hun frifundet for drab.

