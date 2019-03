Regionsformand: Sundhedsaftale kræver ingen ny struktur

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), ser mange gode elementer i den sundhedsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået.

Men hun mener ikke, at man behøver nedlægge regionerne for at gennemføre den.

»Der er en masse gode konkrete tiltag, som mange sikkert gerne vil være med til at føre ud i livet.

»Men der er ikke noget af det, som kræver en strukturreform, der forudsætter, at man skipper den direkte, folkevalgte forankring, siger hun.

Et af argumenterne for at nedlægge regionsrådene har været, at man på den måde kunne spare de penge, der bliver brugt på at administrere dem.

Men Stephanie Lose, der også er formand for Region Syddanmark, afviser, at reformen med et samlet budget på ni milliarder kroner står og falder med disse besparelser.

»Rigtig mange af pengene i udspillet stammer fra råderum og fra tidligere finanslove.

»Det er kun 80 millioner kroner om året, der stammer fra regionsrådene, og så forudsætter man, at man kan spare nogle hundrede millioner om året på administration, selv om vi stadig mangler at få uddybet hvordan.

»Men det er jo ikke de penge, der afgør, om man kan arbejde videre ad den nuværende vej, siger hun.

Der skal afholdes folketingsvalg inden længe, og det borgerlige flertal skal bagefter være intakt, før sundhedsaftalen kan omsættes til virkelighed.

Stephanie Lose mener dog, at mange af initiativerne i aftalen vil og bør kunne gennemføres, uanset hvem der ender med regeringsmagten.

»Derfor kan jeg også godt forstå, hvis der er nogle borgerlige vælgere, der synes, at det er vanskeligt at blive stillet over for et samlet borgerligt Danmark, som kun kan give strukturændringer som svar på, hvordan vi forbedrer sundhedsvæsnet, siger hun.

