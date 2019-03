Stephanie Lose om nye råd: Et fattigt svar

En af de hårdeste kritikere af regeringens planer om at nedlægge regionsrådene, Venstrekvinden og formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose, er ikke beroliget efter, at regeringen og DF i dag har lavet en aftale om en sundhedsreform.

Lose har længe kritiseret, at man vil nedlægge de direkte folkevalgte regionsråd, og selv om regeringen og DF vil oprette nye såkaldte patient- og pårørenderåd med direkte valgte medlemmer i hver af de nye 21 sundhedsfællesskaber, er hun fortsat kritisk.

»Jeg synes, det er et fattigt svar, som demonstrerer en manglende forståelse for, hvor stor en forskel det gør at have direkte folkevalgte«, siger Lose, der tilføjer, at man i hendes region i forvejen har den slags råd, der kan komme med indspark i forbindelse med store beslutninger.

Og læg dertil at de nye råd blot får høringsret.

»Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man forsøger at tegne et billede af, at sådan nogle råd i de 21 sundhedsfællessskaber skal erstatte det arbejde, som regionsrådene laver i dag, hvor vi forvalter de her 114 milliarder i sundhedsvæsenet. Det kommer de her sundhedsfællesskaber og patient- og pårørende råd jo ikke til«, siger Venstre-kvinden, der »har svært ved at se, hvordan man kan argumentere for, at det kan være en erstatning for det direkte folkevalgte demokrati«.

Hun har dog ikke kun kritik af aftalen.

»Der rigtig mange gode initiativer i regeringens sundhedsudspil, som bygger oven på det, vi arbejder med i regionerne. Så på den måde er vi mange, der vil klappe i hænderne over både at få flere penge til ambulancer og mulighed for flere sundhedshuse og flere hænder. Der er bare ikke noget af det, som forudsætter, at man kaster sundhedsvæsenet ud i en strukturreform, hvor man samtidig smider de folkevalgte, der har den direkte folkevalgte forankring, ud af døren«, siger Stephanie Lose.