En god dag for Filsø og en dårlig dag for klimaet

Filsø. Selv om søen nordvest for Varde egentlig har haft det træls gennem en længere periode, er der nu igen håb for søen, som blev hårdt ramt af den varme tørre sommer i 2018. For da det endelig regnede omkring søen, blev der vasket store mængder kulstof ud i søen, så al ilt meget hurtigt blev opbrugt. Den slags dør fisk af, og i løbet af et døgn døde halvdelen af søens fisk. Værst gik det ud over gedderne – forskere talte 1.200 døde gedder efter iltsvindet. Men nu udsættes der 10.000 nye gedder (okay, yngel) med håb om, at nogle af dem vil overleve og dermed vil kunne regulere antallet af planktonædende fisk. Filsø var i 2012 igennem et større genopretningsprojekt, og det er håbet, at de nye gedder overlever, så søen bliver klar. Krydsede fingre for det.

