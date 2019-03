24 mødre har siden 1997 efterladt et barn i det offentlige rum

Danskerne kunne tirsdag stå op til nyheden om, at en lille nyfødt pige var blevet fundet efterladt i et boligområde i udkanten af København. Heldigvis er det langt fra hver dag, at den slags historier skaber overskrifter. Faktisk sker det i gennemsnit kun én gang om året.

Mellem 1997 og 2018 er der blevet fundet 23 efterladte spædbørn. 24 med tirsdagens fund. Hvem det er, der står i en så desperat situation, at de er villige til at efterlade deres nyfødte i en park eller på en cykelsti, er der meget sparsom viden omkring, da kun omkring halvdelen af mødrene til de efterladte børn er blevet identificeret. Men de har ofte én fællesnævner, forklarer chefanalytiker hos Vive Marie Jakobsen, der er forfatter til en undersøgelse fra sidste år omkring hittebørn i Danmark og udlandet.

»Det er typisk børn, der er født uden for hospitalet og uden sundhedsprofessionel bistand. Det kan man se på den måde, navlestregen er klippet af på. I de fleste tilfælde er der tale om en skjult graviditet eller en fortrængt graviditet«, siger Marie Jakobsen.

»Det er ikke en bestemt type kvinder eller familier. Det kan være kvinder i forskellige aldre og fra forskellige sociale lag«, uddyber hun.

Primært danske kvinder

Gennem de seneste 20 år, er de forladte børn fundet over hele landet, men de senere år er de fleste blevet fundet i og omkring hovedstadsområdet.

Marie Jakobsens forskning viser, at 70 procent af de identificerede kvinder havde dansk herkomst, mens ingen af de identificerede kvinder har været udokumenterede migranter. De fleste tænker sikkert, at der ofte er tale om meget unge kvinder, men mødrene har været mellem 15 og 34 år på fødselstidspunktet. Dog var omkring 80 procent af mødrene singler, mens halvdelen boede hos deres forældre.

Der er ingen tvivl om, at det er en desperat handling, når mødrene efterlader deres nyfødte i vinterkulden eller på fortovet, men det er svært at pege på en fællesnævner for deres skæbnesvangre valg. Men et forskningsprojekt fra Irland peger på, at kvinder, der skjuler en graviditet, ofte har været udsat for et traume, som misbrug, vold eller overgreb.

Selv om hittebørn heldigvis er et sjældent fænomen i Danmark, mener Marie Jakobsen, at antallet af efterladte spædbørn kan mindskes, hvis det lykkes at få kvinderne til at føde på hospitalerne.

I flere europæiske lande kan kvinder føde deres børn anonymt, mens det officielt ikke er tilladt i Danmark. Det kan forekomme inden for rammerne af autorisationsloven, men flere af de fagpersoner, som forskerne bag undersøgelsen har snakket med, understreger, at det kræver opfindsomhed fra personalets side, og at man nogle gange bevæger sig på kanten af rammerne.

Babyluger

Hver gang der under ulyksalige omstændigheder bliver fundet et efterladt barn i Danmark, blusser diskussion om babyluger op i medierne og på de sociale platforme. Men intet i Marie Jakobsens forskning tyder på, at det er den rigtige vej frem.

»I takt med at Tyskland har fået flere babyluger, kan man ikke se, at antallet af børn, der bliver efterladt, også i det offentlige rum, er reduceret. Så det ser ikke ud til at kunne forebygge disse sager«, siger hun.

I aftalen om satspuljen fra 2018- 2021 blev der afsat en halv million til at gennemføre en analyse af internationale erfaringer med håndteringen af hittebørn, der skal munde ud i en række anbefalinger. Det er blandt andre Marie Jakobsen, der skal gennemføre den.