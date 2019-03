Bundlinjen: Frygten for manglende hænder er overdrevet

Alle, der har forsøgt at få fat i en håndværker med kort varsel, kender problemet. Det er stort set umuligt, især i det storkøbenhavnske område. At det ikke er en enestående oplevelse, men udtryk for en generel mangel på arbejdskraft i byggesektoren, kan læses i de seneste tal for udviklingen på det danske arbejdsmarked fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star).

Hver tredje virksomhed i bygge og -anlægssektoren siger, at den forgæves har søgt at rekruttere medarbejdere. Kun landbrug og fiskeri har sværere ved at ansætte. For alle brancher er det lidt flere end hver femte, som forgæves har søgt nye medarbejdere. Det er logisk, for beskæftigelsen er rekordhøj og steg i januar med 8.000. Det danske arbejdsmarked er tæt på at være totalt støvsuget for ledige hænder, som kan og vil arbejde.

Mangel på arbejdskraft opleves som et brændende problem for de virksomheder, som må sige nej til ordrer og dermed den indtjening, som de havde satset på. Manglen er også et stort politisk og samfundsøkonomisk problem, for det betyder, at væksten i dansk økonomi bliver mindre, end den ville blive, hvis der var den nødvendige arbejdskraft. Det giver relativt færre penge til velfærd.

Frygten for det brandvarme arbejdsmarked er ikke desto mindre overdrevet. Konjunkturen på en række af de vigtigste eksportmarkeder er på vej ned. Det gælder især det største marked, Tyskland, men også Sverige og Storbritannien, hvor udfaldet af Brexit er helt uforudsigeligt til det sidste. Amerikansk økonomi ser ud til at bremse op, og i Kina går det langsommere. Det betyder, at efterspørgslen efter danske eksportvarer må forventes at falde.

Foreløbig har dansk eksport klaret sig bedre end ventet, men bider de mere negative globale tendenser sig fast i de kommende måneder, så vil det uundgåeligt ramme eksporten og mindske efterspørgslen efter arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft vil i den situation ikke være noget problem for virksomhederne, den vil forsvinde helt af sig selv.

Det brandvarme arbejdsmarked er også mindre brændende, når det sættes i en historisk kontekst. Star-undersøgelsen viser, at der i dag er betydelig mangel på arbejdskraft, og at den har været stigende i de seneste år. Men tallet er betydelig mindre, end det var i årene op til finanskrisen i 2008. Og sammenlignet med de øvrige EU-lande, så er danske virksomheders problemer med at rekruttere i den moderate ende af skalaen.

Begrænset lønstigning

Der kommer heller ingen brandalarm fra lønudviklingen. Normalt vil mangel på arbejdskraft udløse markant stigende lønninger, men det er ikke sket endnu. Lønnen steg i 2018 med 2,5 pct. i gennemsnit, kun 0,5 pct. mere end i perioden 2010-17. Sidste år var antallet af strejker i Dansk Arbejdsgiverforenings statistik det laveste i 28 år. En forklaring, som nogle økonomer griber til, er, at reallønnen er steget i perioden, men de fleste lønmodtagere kender næppe deres realløn, og den er en sjælden gæst i lønforhandlingerne i virksomhederne.

Nationalbanken har påpeget, at danske virksomheder har så god en lønkonkurrenceevne, at der er plads til lidt højere lønstigninger. Banken mener, at det er hensigtsmæssigt med gradvis højere lønstigninger, i takt med at arbejdsmarkedet strammer, så løntilpasningen ikke senere sker for abrupt.