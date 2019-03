Efter Islamisk Stats fald: Omkring 40 fremmedkrigere fra Danmark er stadig i konfliktzonen eller nabolandene

En halv snes fremmedkrigere med dansk statsborgerskab er pågrebet i Syrien eller de omkringliggende lande, mistænkt for at have kæmpet for militante.

Mindst 150 personer er de seneste syv år rejst fra Danmark for at tilslutte sig væbnede militser i Irak og Syrien.

40 af dem gemmer sig stadig i konfliktområderne eller i de omkringliggende lande. Omkring 10 af dem, der har statsborgerskab her i landet, er tilbageholdt eller fængslet af myndigheder i områderne.

Det fremgår af en opgørelse, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har udarbejdet efter terrorbevægelsen Islamisk Stats tab af sit sidste besatte område i Syrien, landsbyen Barghuz.

Det allerbedste var, at de var faldet i kamp dernede, men det er de så desværre ikke alle sammen. Søren Pape

»Det allerbedste var, at de var faldet i kamp dernede, men det er de så desværre ikke alle sammen«, siger justitsminister Søren Pape (K).

Han er imidlertid rede til at lade dem returnere til Danmark om nødvendigt, afslørede han under et samråd i Folketinget: »Man skal virkelig, virkelig ville kalifatet, hvis man er dernede nu.Det er bedre, at de sidder i fængsel her, og vi kan arbejde med dem, end at de rejser frit rundt. Af to onder er det det bedste«.

Han har tidligere meddelt, at Danmark ikke kan forhindre fremmedkrigere at vende tilbage til landet trods den store folkelige og politiske modstand mod deres tilbagekomst.

Kan være til fare for Danmark

Efterretningstjenesten kan ikke nærmere fastslå antallet af fremmedkrigere, der har statsborgerskab i Danmark, fremgår det af opgørelsen, som Søren Pape har givet som et svar på et spørgsmål fra Dansk Folkeparti.

At der ikke kan svares nærmere, kobler PET i sit svar sammen med den hemmeligholdelse af arbejdsmetoder og kapacitet, den hemmelige tjeneste anser for afgørende i sin indsats mod ekstremister og terrorister.

Det står klart, at den anser de hjemvendende krigere for at være et særligt sikkerhedsproblem. PET advarede mod dem i sin seneste vurdering af terrortruslerne mod Danmark.





Personer, der har opholdt sig hos militant islamistiske grupper som IS, har opnået kapacitet til terror. PET’s Center for Terroranalyse

Samtidig har den peget på, at den sunnimuslimske terrorbevægelse Islamisk Stat har anvendt flygtninge- og migrantstrømmen til at sende personer til Europa for at begå terror.

Hjemvendte krigere kan være »særligt voldsparate«

For et år siden anslog Center for Terroranalyse, at over 150 personer siden 2012 har rejst til Syrien og Irak for at tilslutte sig militante islamistiske grupper, om end tilstrømningen til regionens militser har været faldende de seneste fem års tid.

En tredjedel er returneret til Danmark, anslog PET for et års tid siden.

»Center for Terroranalyse vurderer, at personer, der har opholdt sig hos militant islamistiske grupper som IS, har opnået kapacitet til terror og kan være særligt radikaliserede, brutaliserede og voldsparate ved deres hjemkomst«, advarede PET dengang.

Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er 13 fremmedkrigere blevet dømt, 9 er udvist ved endelig dom og så har 5 med dobbelt statsborgerskab fået frataget deres danske pas.