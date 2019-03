Omstridt russisk gasrør kan glide i 'den polske banan', som Danmark lige har kastet

De danske myndigheder beder Nord Stream 2 om at undersøge muligheden for en helt ny rute i Østersøen. Det kan forsinke projektet i et års tid.

Den omstridte gasrørledning Nord Stream 2 i Østersøen står til at blive yderligere forsinket på grund af Danmark.

Energistyrelsen i Danmark har anmodet selskabet bag om at undersøge en helt ny rute forbi Bornholm til gasrørledningen, der skal transportere naturgas fra Rusland til Tyskland.

Det kan forsinke projektet i op mod et år. Særligt i Rusland vil det vække irritation, fordi Putin-regeringen utålmodigt venter på, at det statsejede Gazprom kan benytte den nye rørledning.

Også Tyskland går ind for gasrørledningen, der allerede er ved at blive lagt ned på havbunden i Østersøen, hvor det nu er usikkert, hvilken vej den skal rundt om Bornholm.

Omvendt vil en yderligere forsinkelse vække glæde i USA, hvor præsident Donald Trump personligt har raset mod Nord Stream 2 med den begrundelse, at det øger EU’s afhængighed af Rusland.

I Energistyrelsen siger pressechef Ture Falbe-Hansen, at beslutningen skyldes forpligtelsen til at finde den rute, der er til mindst gene for miljø og skibstrafik.

»Energistyrelsen skal sikre, at man vælger den mest miljø- og sikkerhedsmæssige optimale rute. Nu er der opstået en mulighed, som bør undersøges nærmere«, siger han.

Når en ny rute skal undersøges indebærer det blandt andet en større vurdering af indvirkning på miljøet (VVM) samt en stribe høringer i overensstemmelse med Espoo-konventionen.

»Normalt tager sådan en proces med høringer af nabolande og høringer i Danmark noget tid. Det tager en del måneder«, siger Ture Falbe-Hansen.

En årelang proces

Det er næsten to år siden, at Nord Stream 2 sendte den første ansøgning om en rute, der vil føre gasrørledningen langs kysten syd om Bornholm, hvor Nord Stream 1 i forvejen ligger.

Her kan Danmark uden dog videre sige nej, fordi det er inden for dansk søterritorium. Det kan meget vel ske, fordi flere partier i Folketinget er blevet yderst skeptiske over for Rusland.

Derfor sendte Nord Stream 2 i august sidste år en ansøgning om en alternativ rute nord om Bornholm, der smyger sig uden om dansk søterritorium.

Her kan Danmark ikke uden videre sige nej. Men de danske myndigheder er stadig forpligtet til at tage hensyn til blandt andet skibstrafik og miljøet.

Det er baggrunden for, at Energistyrelsen på nuværende tidspunkt beder Nord Stream 2 om at undersøge muligheden for en helt ny rute gennem et område, der kaldes ’den polske banan’.

Hidtil har en mangeårig strid om grænsedragningen i havet mellem Danmark og Polen blokeret for, at man kunne placere en gasrørledning i farvandet midt mellem de to lande.

Uden en aftale om grænsedragningen er det nemlig umuligt at vide, hvem der har ansvaret for blandt andet gasrørledninger på havbunden. Men sidste år blev de to lande enige om en aftale. Dermed er hurdlen væk.

»Det er opstået den her en mulighed. Og så bør den også undersøges nærmere«, siger Ture Falbe-Hansen fra Energistyrelsen.

Så sent som i denne måned gav selskabet bag Nord Stream 2 udtryk for, at det forventer en snarlig godkendelse af ruten nord om Bornholm. Med henvendelsen fra Energistyrelsen kan selskabet foreløbigt skyde en hvid pil efter det håb.

I en kortfattet kommentar bekræfter Nord Stream 2 AG, at det har modtaget henvendelsen fra Energistyrelsen i Danmark:

»Nord Stream 2 vil nu omhyggeligt evaluere anmodningen fra DEA (Energistyrelsen, red.) og derefter afgøre, hvilke skridt der skal følges næste«.