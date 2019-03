Strandet Pusher Street-sag slipper for at gå om i byretten

Forsvarerne havde krævet, at en sag fra danmarkshistoriens største hash-kompleks skulle gå om i byretten, men det afviser Østre Landsret. En advokat vil nu gå til Højesteret for at få medhold.

Den sidste ankesag i landsretten i Pusher Street-komplekset skal ikke gå om i byretten, sådan som sagens 11 forsvarere ellers havde krævet.

Fakta Sagen Kort I marts 2014 slår politiet til mod det ulovlige hashsalg fra boderne i Pusher Street. Op mod 80 personer bliver anholdt og tiltalt. Aktionenmunder ud i danmarkshistoriens største hashsag, som splittes op i seks parallelle sager i byretten i 2014. Alle byrettens afgørelser ankes til landsretten. Her stopper sidste ankesag med 10 tiltalte 3. oktober 2016, da en senioranklager bliver grebet i at lyve for retten. Senioranklageren bliver meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Fredag 2. november sidste år indledes sagen mod den tidligere senioranklager ved Retten på Frederiksberg. 19. november blev hun idømt 4 måneders fængsel. Vis mere

Det har Østre Landsret i en kendelse i dag besluttet.

Forsvarernes krav om, at sagen skulle helt tilbage til byretten og behandles forfra, kom efter at en senioranklager blev grebet i at lyve i Østre Landsrets behandling af ankesagen i september 2016.

Senioranklageren blev fjernet fra sagen og meldt til Politiklagemyndigheden, DUP. Derfor strandede sagen, kaldet Pusher Street-sag 3, i retssystemet.

Sagen er den sidste af seks parallelle sager, som blev rejst mod op mod 80 tiltalte, som var blevet anholdt efter en enorm politiaktion mod hashmarkedet i Pusher Street på Christiania.

Under Politiklagemyndighedens efterforskning af den fjernede anklager kom det frem, at hun under sagen havde haft en tæt kommunikation med de tre centrale politividner om deres vidneudsagn. Forsvarerne for de tiltalte mener, at senioranklageren har instrueret politividnerne i, hvordan de skulle vidne i retten.

Politividner kan afhøres

Forsvarerne mener også, at instruktionen allerede var sket under sagens behandling i byretten, og derfor var deres krav ikke kun, at byrettens dom skulle ophæves men også, at politividnerne skulle helt ud af sagen.

Argumentet var, at anklagemyndigheden havde givet sig selv en strafbar fordel, og at det er i strid med princippet om ligestilling af parterne i retsprocessen.

Østre Landsret har også taget stilling til spørgsmålet om politividnerne, og er her nået frem til, at de tre politiagenter godt kan afhøres under landsrettens behandling af sagen.

Hug til anklagemyndigheden

Der er dog drøje hug til anklagemyndigheden fra landsretten.

Landsretten siger om kontakten mellem den nu fyrede senioranklager og de tre politiagenter, der alle fire arbejdede i samme hus og havde omgang med hinanden, at den havde »et omfang og en karakter, der er helt uantagelig for forholdet mellem anklagemyndigheden og vidner i en straffesag«.

Ifølge Østre Landsret er en sådan fremgangsmåde fra anklagemyndighedens side kritisabel og i strid med princippet om »equality of arms«, altså ligestillingen mellem parterne i en retssag, sådan som det er bestemt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten mener bare ikke, at det har ført til, at uskyldige er blevet retsforfulgt, eller at strafskyldige ikke er draget til ansvar.

Ingen urigtige domsfældte

Fem af dommerne mener, at de ikke har grundlag for at antage, at senioranklagerens fremgangsmåde i sig selv har indebåret en risiko for urigtig domfældelse af de tiltalte.

De har lagt vægt på, at politividnerne under afhøring af DUP har forklaret, »at de på intet tidspunkt har følt sig påvirket til at sige noget bestemt i retten«.

En enkelt dommer mener dog, at det må antages, at den anvendte fremgangsmåde »kan have indebåret risiko for urigtig domfældelse af de tiltalte«.

Videre til Højesteret

Den senioranklager, som løj i landsretten, blev efterfølgende retsforfulgt og idømt fire måneders fængsel. Hun blev frifundet for forsøg på påvirkning af politividnerne.

Derfor er vi nødt til at få Højesterets vurdering af, hvorvidt det skal have konsekvenser for processen Luise Høj, advokat

En af forsvarerne i Pusher Street-sag 3, advokat Luise Høj, siger, at hun nu vil anmode Højesteret om at tage stilling til Østre Landsrets kendelse.

»Jeg hæfter mig blandt andet ved, at det fremgår af kendelsen, at kontakten mellem den mødende anklager og de tre politiagenter, der alle fire arbejdede i samme hus og havde omgang med hinanden, havde et omfang og en karakter, der er helt uantagelig for forholdet mellem anklagemyndigheden og vidner i en straffesag. Derfor er vi nødt til at få Højesterets vurdering af, hvorvidt det skal have konsekvenser for processen«.

Rigsadvokaten har siden anklager-løgnen strammet kraftigt i reglerne om anklagemyndighedens omgang med vidner.