SF vil droppe al afbrænding af affald

Fra 2032 skal det være slut med at brænde affald af i Danmark. Sådan lyder ambitionen i et nyt udspil fra SF, der denne weekend er samlet til landsmøde i Kolding.

»Vi er nødt til at indstille os på, at det er fortid«, siger formand Pia Olsen Dyhr.

Derfor skal en ny regering bede kommunerne om at lægge planer for, hvordan de vil afvikle deres forbrændingsanlæg, mener hun. Inspirationen er hentet østpå. På Bornholm er det for nylig blevet besluttet, at der ikke skal bygges et nyt, når øens anlæg takker af i 2032.

Forbrænding af affald mindsker volumen af affaldet, så det fylder mindre, og så får man energi ud af det, som i dag bliver udnyttet i fjernvarmen. Men det udleder også store mængder CO 2 . Derfor ser Pia Olsen Dyhr hellere, at man erstatter forbrænding med anden teknologi. Eksempelvis kan bioforgasning og termisk forgasning omdanne organisk affald til metan, som kan opgraderes til naturgaskvalitet, påpeger hun. Derudover skal mere af det, vi i dag smider ud, i fremtiden kunne genanvendes.

Det kan godt være, at det tager lidt mere tid at udfase dem i sidste ende Pia Olsen Dyhr

»Vi skal undgå, at vores produkter har så mange affaldselementer«, siger hun.

I 2016, som de nyeste tal stammer fra, blev der produceret over 11 millioner tons affald i Danmark. Heraf blev 69 procent genanvendt, mens 27 procent blev forbrændt.

Eksperter er skeptiske

SF har ikke regnet på, hvad den planlagte omstilling vil koste. At blive fri for forbrænding er ikke en økonomisk, men en politisk udfordring, mener Olsen Dyhr, der dog også erkender, at 2032 er mere en ambition end en egentlig deadline. Eksempelvis har København for relativt nylig investeret store summer i et nyt forbrændingsanlæg.

»Så det kan godt være, det tager lidt mere tid at udfase dem i sidste ende. Vi skal ikke have kommunerne til at gå bankerot for at gøre det her«, siger hun.

En fuldstændig afvikling af al forbrænding i 2032 eller årene umiddelbart efter er dog hverken realistisk eller nødvendigvis en god ide, påpeger Thomas Fruergaard Astrup, der er professor i affald og ressourcer på DTU Miljø:

»Selvfølgelig skal vi genanvende mest muligt, og det er den retning, vi skal arbejde hen mod. Men vi må også erkende, at der er noget affald, hvor det bedste alternativ er at forbrænde og energiudnytte det«.

Det er ikke muligt at forgasse alle de typer affald, som vi i dag forbrænder, og derfor vil det reelle alternativ for en del af affaldet være deponering, som er mere miljøskadeligt. Desuden er forbrænding også en måde at komme af med stoffer på, vi ikke ønsker at genanvende i nye produkter.

»Dem er vi nødt til at få ud af cyklussen, og det kan vi gøre effektivt ved forbrænding«, siger Thomas Fruergaard Astrup, der mener, at SF »gør miljøet en bjørnetjeneste« ved at gøre det til et spørgsmål om en teknologi frem for en anden.

Heller ikke Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, ser for sig, at SF’s plan kan føres ud i livet.

»Vi har nogle meget effektive anlæg, som gør, at vi får rigtig meget ud af det. Vi skal ingenlunde blive ved med at brænde lige så meget af, som vi gør i dag, men det er min vurdering, at vi også i 2050 har brug for affaldsforbrænding«, siger han.

Omvendt er det en myte, at vi er nødt til at forbrænde affald for at kunne levere fjernvarme, understreger han.