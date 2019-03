Landsret deler hug ud efter anklager-sag

I en for landsretten usædvanlig hård tone får anklagemyndigheden for første gang kritik for at handle i strid med menneskerettighederne i sin håndtering af den hash-sag, hvor en anklager blev grebet i at lyve i retten.

Østre Landsret lægger ikke fingrene imellem i en kendelse torsdag, som for første gang forholder sig til Pusher Street-sag nummer 3, efter at den i september 2016 røg fuldstændig af sporet, da en senioranklager blev fjernet fra sagen, fordi hun havde løjet for retten. Hun blev efterfølgende anmeldt til Politiklagemyndigheden.

Landsretten kalder anklagemyndighedens fremgangsmåde i sagen for både kritisabel og uantagelig.

Den fjernede senioranklager havde løjet om eksistensen af en tæt og hemmelig kommunikation med sagens tre centrale hovedvidner, politiagenterne P509, P510 og P511, som hun løbende havde kontakt med op til deres vidneudsagn i retten. En kommunikation, som til tider antog karakter af instruktion, og som blev holdt hemmelig for retten.

Kommunikationen havde ifølge Østre Landsret antaget »et omfang og en karakter, der er helt uantagelig for forholdet mellem anklagemyndigheden og vidner i en straffesag«, lyder det i kendelsen.

Kendelsen er afsagt, fordi de 11 forsvarere i Pusher Street-sag 3 har krævet, at tavlen bliver vasket ren, ved at sagen begynder helt forfra i byretten i København. For også her var der en tæt og for retten hemmeligholdt kommunikation mellem anklagere og politividner.

Det er et grundprincip i retsplejen, at hverken anklager eller forsvarer må tale med vidner om andet end praktiske omstændigheder inden vidneafhøringer. Ellers har retten ikke en fair mulighed for at bedømme vidnets troværdighed.

Østre Landsret siger om anklagemyndighedens fremgangsmåde over for politividnerne, at den »er kritisabel og i strid med princippet om equality of arms«.

Equality of arms er et begreb fra Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 6, som siger, at alle skal stilles lige i adgangen til en retfærdig rettergang.

Samtidig påpeger landsretten det faktum, at både anklager og agenter arbejdede i samme hus og havde omgang med hinanden.

Det er stærk kost

Landsrettens kritik er opsigtvækkende, mener advokat Kim Bagge, som er en af de 11 forsvarere i Pusher Street-sag 3:

»Jeg har aldrig før set, at landsretten skriver, at noget, som anklagemyndigheden har lavet, er uantageligt. De siger også, at der er krænket et princip i Menneskerettighedskonventionen, og det er stærk kost. Det er jeg selvfølgelig glad for og enig i, men det er ikke hverdagssprog i landsretten«, siger han.

Den stærke kritik fører dog ikke til, at landsretten vil imødekomme forsvarernes krav om, at sagen skal gå om i byretten.

Fem af dommerne mener her, at de ikke har grundlag for at antage, at senioranklagerens kritisable fremgangsmåde også har indebåret en risiko for, at det har ført til urigtige domme over de tiltalte.

Landsretten lægger her vægt på, at politividnerne under Politiklagemyndighedens efterforskning af sagen mod senioranklageren har forklaret, »at de på intet tidspunkt har følt sig påvirket til at sige noget bestemt i retten«.

En enkelt dommer mener dog, at det godt kan antages, at senioranklagerens fremgangsmåde »kan have indebåret risiko for urigtig domfældelse af de tiltalte«.

Østre Landsret har også taget stilling til forsvarernes krav om, at de tre politividner slet ikke må bruges som vidner i sagen på grund af den hemmelige kommunikation.

Også det afviser retten og henviser til sin begrundelse for, at sagen ikke skal gå om i byretten, og konkluderer så, at de tre politiagenter godt kan afhøres under behandlingen i landsretten.