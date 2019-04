Fru Schultz får hjemmehjælp hver dag. Alligevel synes døtrene, at de hele tiden skal kæmpe for at få hendes liv til at fungere

»Men ingen har skrevet i den eller kommenteret den, og nu er den blevet væk«, fortæller Barbara Schultz.

Afgørelsen

For nogle uger siden kom kommunens visitator så på besøg. Efter ni ugers ventetid. For at vurdere situationen, efter at døtrene havde råbt vagt i gevær. De havde ønsket mere hjælp til deres mor.

Resultatet blev mest det modsatte.

Den økonomiske støtte, som Birthe Schultz hidtil har fået fra kommunen til at få bragt købmandsvarer og andre fornødenheder til sit hjem, falder bort. Nyborg Kommune har skåret den service bort. Begrundelsen var i øvrigt, at når Birthe Schultz selv formår at ringe efter varer, kan der ikke ydes kontant støtte til at få dem bragt ud.

»Den logik kan jeg simpelthen ikke forstå«, siger Barbara Schultz og tager sig til hovedet. Og moderen supplerer med: »A-hva? Jeg er forvirret. Det er da ikke en begrundelse«.

Døtrenes anmodning om, at deres mor skal have hjælp til fodbad, blev afslået. Her er argumentet fra visitatoren: »I forhold til kvalitetsstandarderne gives der ikke hjælp til fodbad«.

De havde også bedt om, at deres mor fik et såkaldt rehabiliterende forløb – det vil sige træning i at lære at lave lidt mad og til at hænge vasketøj op. Det blev også afslået. I begrundelsen oplister visitator alle de fysiske og mentale genvordigheder, som Birthe Schultz slås med, og som kan begrunde, at der ikke er mening i at træne fru Schultz:

Hun har osteoporose og sammenfald i ryggen, der giver smerter, når hun står. Skanninger viser sammenfald i lænden og i skulderhøjde. Hun har daglige vedvarende rygsmerter, som gør, at hun må ind og sidde ned. Hun har slidgigt i hænderne og taber ting ud af hænderne. Hun går med rollator, har nedsat appetit og har haft et utilsigtet vægttab.

Visitator støtter også sin afgørelse på, at Birthe Schultz har sagt, at hun ikke kan stå op eller sidde ned i længere tid og ikke selv kan forestille sig at kunne lave mad igen. Og at hendes gigtfingre gør det svært at hænge vasketøj op.

»Derfor er der ikke et rehabiliterende sigte«, skriver visitator.

Og derfor er Birthe Schultz nødt til fortsat selv at prøve at hænge sit vasketøj op eller købe sig til det ved den rengøring, hun har hyret som supplement til kommunens.

Nyborg Kommune har i øvrigt henvist hende til tøjvask, som afhentes og leveres hver 14. dag. Men Birthe Schultz ønsker fortsat selv at vaske sit tøj.

Frygt for fremtiden

Fru Schultz får fortsat støtte til ernæring for at kunne tage på. I form af hjælp til at tage proteinpulver og hjælp til at varme mad op i mikrobølgeovnen. Hjemmeplejen skal også huske at huske Birthe på at få mad op af fryseren.

Charlotte Schultz finder det helt paradoksalt, at der ikke bliver gjort en træningsindsats for at rette op på moderens muskelstyrke, som efter hendes og søsterens opfattelse i høj grad skyldes lang tids fejl- og underernæring og manglende omsorgsindsats i hjemmeplejen.

»Hjemmesygeplejersken har ellers tidligere sagt, at der var basis for et rehabiliterende forløb«, siger Charlotte Schultz.

Har de to aktive døtre så tænkt sig at klage over afgørelserne fra kommunen? Svaret er ja. Men lige nu er de også glade for, at efter at deres mor er begyndt både at få protein og mad, hun kan lide, er hendes kognitive funktion blevet lidt bedre.

»Men tilbage sidder vi med en frygt for fremtidens udfordringer«, skriver de i en mail efter Politikens besøg.

»Ikke kun fordi mor ikke bliver yngre, og med tiden vil flere funktionsnedsættelser dukke op, men vi har også en bekymring for de borgere, der ikke har pårørende, som kan involvere sig i dén grad, som systemet så åbenbart fordrer«.