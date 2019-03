Aftale om virksomheders overskudsvarme skal gavne klimaet

Alle Folketingets partier har indgået en aftale om virksomhedernes overskudsvarme.

Det oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Aftalen skal sikre, at virksomhedernes overskudsvarme i fremtiden udnyttes bedre, så det gavner borgerne og klimaet.

I alt afsættes der fra 2020 133 millioner kroner til formålet.

Aftalen forenkler ifølge partierne de eksisterende regler. De er kritiseret for at være alt for komplicerede. De har hidtil udgjort en forhindring for nye investeringer i udnyttelse af overskudsvarmen.

Ifølge ministeriet betyder aftalen helt konkret, at den såkaldte værdiafgift på 33 procent af virksomhedens indtægter fra overskudsvarmen omlægges til en fast afgift på 25 kroner per gigajoule (GJ).

Det reducerer dermed usikkerheden om, hvor meget der skal betales i afgift på den udnyttede overskudsvarme.

Den bedre udnyttelse af overskudsvarme kan reducere varmeomkostningerne for forbrugerne. Og den kan reducere brugen af fossile brændsler.

