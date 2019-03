»Jeg har altid haft svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle være«

En gang om måneden går Thomas Kirk Kristiansens datter i Lego-skole sammen med sine fem kusiner. Her er der en fast Lego-lærer tilknyttet. Andre gange kommer en medarbejder fra den milliardtunge koncern forbi klasselokalet i Billund og fortæller om, hvordan den lille klods bliver til.

»De bliver introduceret til historien og kulturen. Samtlige aspekter af virksomheden. Det handler om at klæde dem på, så de bliver komfortable ejere, for alle har en holdning til Lego«, siger Thomas Kirk Kristiansen om den forberedelse, han forsøger at give sin datter.

Blå bog Thomas Kirk Kristiansen Født i 1979. 40 år. Fjerde generations Lego-ejer. Har siden 2007 været bestyrelsesmedlem i familiens holdingselskab Kirkbi, som ejer 75 procent af Lego. Bestyrelsesformand i Lego Fonden, som ejer 25 procent af Lego. Uddannet markedsføringsøkonom fra Aarhus Købmandsskole i 2004. Bor i Kerteminde med sin kone. Sammen har de en datter.

Pigerne er mellem 6 og 12 år. I deres åre strømmer ikke blåt, men måske nærmere farverigt blod af typen Kirk Kristiansen. Selv om det lige nu ligger langt ude i fremtiden, har de seks kusiner udsigt til at blive de fremtidige ejere af det brand, der er bygget af et nationalklenodie af en lille firkantet klods. Og rejsen mod det starter tidligt.

Det gjorde den ikke i lige så høj grad for Thomas Kirk Kristiansen selv, men han nåede dertil alligevel. Og med far Kjeld Kirk Kristiansens melding i denne uge om, at han ved generalforsamlingen i april forlader Lego-bestyrelsen, er sønnen nu et skridt tættere på at være den, der skal forme visionen for virksomheden i fremtiden.

Billund var lille

Vokser man op i jyske Billund, stikker man ud, når man hedder Kirk Kristiansen og tilhører landets rigeste familie. Lego har altid været en del af den 40-årige arvings liv, men det har langtfra stået som en selvfølge, at han skulle føre koncernen videre.

»Det har ikke altid været noget, vi har set på med positive briller. Af forskellige årsager gjorde Lego det svært for os at være normale unge ligesom andre børn i Billund«, fortæller han.

Det var en lille by, hvor alle kendte hinanden. Dengang drejede alt sig om den store virksomhed, hvor mange af Thomas Kirk Kristiansens klassekammeraters forældre også arbejdede.

»Alting var godt, når det gik godt. Men det gør det ikke altid i en virksomhed. Nogle gange skulle vi af med medarbejdere. Så blev det pludselig et problem at være søn af ejeren af den arbejdsplads, hvor alle arbejdede«, siger Thomas Kirk Kristiansen.

Opmærksomheden var ikke altid lige rar. Derfor tog det også tid at finde ud af, hvilken karrierevej han skulle gå.

»Jeg har altid haft svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle være. Der har været mange forskellige bud«, siger Thomas Kirk Kristiansen.

Han har overvejet skolelærer og landmand. Alligevel fandt han til sidst ud af, at overvejelserne i høj grad var rundet af virksomhedens dna. Nemlig at se ting vokse. I 2004 besluttede han, at det alligevel var det rigtige at gå i farens fodspor.

»På det tidspunkt var jeg begyndt at få interesse for virksomheden. Jeg blev grebet af muligheden for at gøre en forskel for børn og deres evne til at udvikle sig«, siger han nu om sin beslutning.

Generationsskiftet blev så småt sparket i gang i 2004, samme år som han blev færdiguddannet markedsføringsøkonom fra Aarhus Købmandsskole. Dengang blev Thomas Kirk Kristiansen observatør i Lego-bestyrelsen, mens næste skridt blev taget i 2007, da han blev fuldgyldigt medlem.

Tilbage i 2016 byttede Thomas Kirk Kristiansen stol med sin far og blev næstformand, mens den i dag 71-årige Kjeld Kirk Kristiansen blev menigt medlem. Familien har i dag ingen driftsposter, men har i stedet til opgave at forme de store linjer for virksomheden.