Anklager vil sende Rasmus Paludan i fængsel for ytring om sorte

Advokat Rasmus Paludan bør idømmes en fængselsstraf for ytringer delt på YouTube. Det mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod Paludan.

Paludan - stifter af partiet Stram Kurs - er anklaget for i en video på sit partis youtubekanal at have udtalt sig forhånende eller nedværdigende om sorte i Sydafrika.

Blandt andet har Paludan i videoen sagt:

»Når man som Bwalya Sørensen og som de fleste negere i Sydafrika ikke er begavede nok til at kunne se, hvordan tingene rent faktisk forholder sig, så er det meget nemmere kun at se i sort/hvid, og som sagt give skylden til de hvide, står der i sagens anklageskrift.

Den omtalte kvinde, Bwalya Sørensen, er del af gruppen Black Lives Matter Denmark.

Ud over den nævnte passage taler Paludan i videoen også om IQ70-personer - altså personer med en lav intelligenskvotient i grænseområdet til mental retardering.

Nægter sig skyldig

Rasmus Paludan nægter sig skyldig i anklagen mod ham.

»Det er del af en analyse af de politiske forhold i Sydafrika. Så har jeg udtalt, at IQ70-befolkningsgrupper ikke kan styre deres egne lande«, siger Rasmus Paludan

»I et hvert land - også i Danmark - gælder det, at IQ70-befolkningsgruppen ikke kan styre landet. Og da jeg bare har udtalt, at en IQ70-befolkningsgruppe ikke kan styre et land, så har jeg hverken forhånet eller fornedret nogen som helst«, siger han.

ritzau