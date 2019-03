Få overblikket: Alternativet er flere gange fanget i fejltrin

Her er en række af de sager, der har givet Alternativet problemer gennem de seneste år:

Genansættelse: I 2016 blev en medarbejder på Christiansborg ifølge Jyllands-Posten sagt op efter at være blevet beskyldt for et overgreb på et kvindeligt partimedlem. Partiledelsen besluttede samtidig, at manden ikke i fremtiden måtte få noget arbejde for partiet. Ikke desto mindre fik han kort efter et job ved et Alternativetprojekt i udlandet.

Festkulturen: I 2017 gik fem medarbejdere til partiledelsen med en fælles klage over en kaotisk arbejdskultur, larm, rod og en omgangstone, der var alt for direkte. »Festkulturen påvirker i alt for høj grad dagligdagen«, skrev de ifølge Jyllands-Posten.

Penisfotos: Partiets særlige humor kom til offentlighedens kendskab i 2017, da det dagen før kommunalvalget kom frem, at pressechefen havde opfordret ansatte til at sende billeder af deres penis, så der kunne laves »en lille fiffig collage« til partiets stamværtshus, Centralhjørnet i København. »PS: Uffe er selvfølgelig med på idéen«, sluttede opfordringen ifølge Jyllands-Posten.

Sexgynger: Da københavnsafdelingen skulle holde fest efter kommunalvalget, skete i en LGBTQ-bar i København, hvor alternativisterne blandt andet kunne muntre sig med såkaldte darkrooms og se en sexgynge. Omgivelserne var af en sådan karakter, at gruppeformand René Gade opfordrede medlemmerne til at holde sig væk.

Borgmesterfratrædelse: Partiet fik Niko Grünfeld valgt ind på posten som kultur- og fritidsborgmester i Københavns Rådhus. Men det viste sig hurtigt, at han på sit cv hævdede at have taget en universitetsgrad i positiv psykologi fra Aarhus Universitet. Det var ikke rigtigt, kunne Radio 24syv afsløre. Senere kom meddelelsen om, at han havde brugt 130.000 kroner på at få en arkitekt, han kendte og som var søster til partiets politiske chef, til at renovere kontoret med henvisning til, at det var et »minikulturhus«. Da hans aftræder skulle findes fik kandidaterne mundkurv på.

Donation: Tidligere på måneden kom det frem, at partiets folketingskandidat Theresa Scavenius har fået 100.000 kroner i kampagnemidler fra to erhvervsfolk, en tidligere Goldman Sachs-finansmand og en stifter af et kapitalforvaltningsselskab. Partimedlemmer forsøgte forgæves at få sikkerhed for, at det ikke tog imod midler, som stammer fra »usunde, klimafjendtlige investeringer«. Partiet har også taget imod penge, der kom som donation fra skattelylandene Gibraltar og Luxembourg.

Flyvninger: Udadtil taler partiets folk om at undgå flyrejser og tage toget. Det viste sig i oktober 2018, at den politiske ordfører Carolina Magdalene Maier gerne skældte og smældte mod mennesker, der tog flyet, samtidig med at hun selv havde fløjet 20 gange de foregående to år. Hun forsvarede sig med, at hun besøgte sine forældre i Spanien og at hun elsker at dykke, hvilket nødvendiggjorde flyrejser til dykkerdestinationer rundt om i verden. Det viste sig også, at Uffe Elbæk havde taget 40 flyrejser på få år.

Statsministerkandidat: Hvem ellers? Efter næste valg vil partiet pege på en bestemt statsministerkandidat ved dronningerunden. Det bliver partiets frontfigur Uffe Elbæk, der erklærer, at Alternativet hverken vil være parlamentarisk grundlag for Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen.

Kandidaten: I 2016 opstillede partiet en kandidat, der viste sig at være dømt for at have indtelefoneret en bombetrussel mod Aarhus Universitet og som i øvrigt også havde fungeret som talsmand for den omstridte Grimhøjmoské. Den politiske ordfører Rasmus Nordqvist meddelte i den forbindelse, at man ikke må »stigmatisere« nogen.