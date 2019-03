Uffe Elbæk efter kritik af partiets '10 dages gyldigt fraværsforslag': »Man kan altid dræbe en god idé med bureaukrati«

Alternativets forslag om, at elever på landets ungdomsuddannelser skal kunne engagere sig i samfundet, uden at det skal koste på fraværskontoen, møder kritik fra blandt andre Venstre, der kalder det et »skråplan«. Uffe Elbæk er kølig heroverfor.

Elever på landets ungdomsuddannelser skal kunne have op til 10 skoledage pr. skoleår, der ikke medregnes som fravær, »hvis eleven kan dokumentere, at årsagen til fraværet er deltagelse i civilsamfundsorganisationer, rådsarbejde, foreningsliv, herunder også idrætsforeninger, frivillighed, lovligt anmeldte demonstrationer eller politisk arbejde«.

Sådan lyder det i et nyt forslag fra Alternativet, som partiet ifølge DR Nyheder har fremlagt i dag.

Forslaget har allerede nu mødt kritik – blandt andet fra Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, der til DR Nyheder kalder det for et »skråplan« og en slags »pjækkeværktøj«. Den kritik svarer Uffe Elbæk nu tilbage på over for Politiken:

»Vi er rimeligt kølige over for – sagt med et smil. Demokratiet kan aldrig være et skråplan. Jeg kan simpelthen ikke se, at det, at vores unge har lyst til at involvere sig i foreningsarbejde og dermed tage et socialt og demokratisk ansvar, kan være et skråplan«.

Men hvordan skal det fungere i praksis med de 10 dage?

»Vi lægger op til, at det er den enkelte uddannelsesinstitution, der skal vurdere, om det er en samfundsnyttig aktivitet, som den enkelte elev har deltaget i. Det er en tillid til, at den enkelte institution meget ubureaukratisk kan vurdere, om fraværet er inden for rammen af åndens forslag«.

»Hvis det viser sig, at det giver en masse bøvl, må vi selvfølgelig tage det op igen for eventuelt at præcisere forslaget. Jeg har dog tiltro til de enkelte institutioner«.

»Grunden til, at vi overhovedet gør det her, er, at vi ser en vigende tendens til, at unge involverer sig i politisk- og foreningsarbejde - de mere langstrakte, demokratiske processer. Hvis man skal motivere unge til at tage deres demokratiske autoritet på sig og indgå i alt lige fra elevråd til at være frivillig i Røde Kors eller lignende, er vores bud de her 10 dage. Det er for at gøre det konkret, men vi har også kigget mod Norge, hvor man har en tilsvarende ordning, som Dansk Ungdoms Fællesråd har anbefalet (I Norge kan politisk engagerede unge få godskrevet op til ti dages fravær, såfremt de har deltaget i demokratifremmende arbejde, red.)«.

Men 10 dage løber jo op. Det er 2 ugers fravær pr år – altså en måned i løbet af de tre år på et gymnasium. Er det ikke voldsomt?

»Det synes jeg ikke, hvis ellers aktiviteten er inden for rammen af det, jeg har beskrevet. Jeg tror, at der er meget erfaring at hente med samfund, politik og de ting, der rører sig i befolkningen ved det her. De timer vil være godt givet ud sammenlignet med undervisningens samlede omfang. For at være meget firkantet: Nogle gange er det bedste klasseværelse ude i virkeligheden«.

»En af vores uddannelsespolitiske holdninger er jo, at der skal være meget mere praksis i undervisning. Forslaget her gå specifik på de unges demokratiske engagement«.

Men er du ikke bange for, at forslaget vil blive misbrugt? Altså, hvordan skal man kunne bevise, at man har stået til en demonstration? Skal man tage et billede, eller hvordan?

»Man kan selvfølgelig altid dræbe en god idé med bureaukrati. Men vores intention er noget andet. Hvis en elev siger, at personen har lyst til at involvere sig i eksempelvis Ungdommens Røde Kors, skal det samfundsengagement ikke tælle for fravær. Hvis det viser sig, at det bliver misbrugt, må man skærper forslaget«.

Nu har der de seneste uger været en debat om fravær på ungdomsuddannelserne, og at det er for højt. Hvordan spiller forslaget ind i den debat?

»Hvis der er et fraværsproblem blandt unge, skal der selvfølgelig tages hånd om det. Det har dog ikke noget at gøre med det forslag, vi stiller. Men hvis det er et problem, vil jeg da vende den om og spørge: Hvorfor pokker har vi ikke nogle mere motiverende uddannelser, der giver de unge lyst til at møde op? Det ser jeg, som et socialt og kulturelt problem«.