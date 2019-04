Afghansk politichef uddelte øretæver i Rigspolitiets fly i Kabul - betjente får støtte fra ombudsmand

Ombudsmanden har nu færdiggjort sin redegørelse om en afghansk kommandant som om bord på et fly chartret af Rigspolitiet, som var landet i lufthavnen i Kabul, tildelte to tvangsudsendte flygtninge slag på krop og ansigt, da de nægtede at forlade flyet.

Det er efterhånden lidt over to år siden, at det chartrede fly, 28. februar 2017, under stor mediebevågenhed afgik fra Danmark med 16 tvangsudviste flygtninge, herunder en lille familie, som det danske følge på 50 myndighedspersoner ville overdrage til afghansk grænsepoliti i Kabul.

Ved ankomsten til Kabul nægtede to af de tvangsudviste, Alireza Rafie og Morteza Yousufiat, at rejse sig fra deres pladser på række 29 og 31. Det udløste en magtanvendelse fra den afghanske politichefs side, som ifølge en efterfølgende fortrolig rapport fra Rigspolitiet »ikke ville have været berettiget, hvis dansk politi havde handlet på samme måde«.

Spørgsmål ved betjentes passivitet

Rigspolitiets rapport fra 2017, som Politiken er i besiddelse af, beskriver, hvordan den stedlige politichef uddelte »kraftfulde« slag med »knyttet hånd« og med en pose med ubestemmeligt indhold.

De danske betjente forsøgte ikke at lægge sig imellem. To af dem assisterede, ifølge rapporten, politichefen, da han lagde Alireza Rafie i plastikstrips.

Efterfølgende satte danske juraeksperter spørgsmålstegn ved betjentenes passivitet og påpegede deres ansvar for at vurdere risikoen for krænkelse.

Dansk politis ansvar

I sin redegørelse konkluderer Ombudsmanden imidlertid, at politiet ikke tilsidesatte sine forpligtelser under udsendelsen.

Rigspolitiet har i et svar til Ombudsmanden om hændelsen selv konkluderet, at betjentene efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention havde ansvaret for de tvangsudviste. De var under danske myndigheders jurisdiktion, men blandt andet af sikkerhedshensyn gjorde de danske betjente det rigtige ved ikke at gribe ind, vurderer Rigspolitiet.

Efter at have undersøgt sagen har Ombudsmanden ikke grundlag for at tilsidesætte Rigspolitiets vurdering, står der i redegørelsen.

Ombudsmanden har altså ingen kritik af, at betjentene ikke reagerede over for den afghanske politichef.

»Det skyldes, at Ombudsmanden ikke kan tilsidesætte Rigspolitiets vurdering af risikoen for betjentenes og udlændingenes sikkerhed, hvis betjentene havde grebet ind«, hedder det.

Niels-Erik Hansen, advokat

Knyttet hånd

I den fortrolige rapport fra Rigspolitiet beskriver de medrejsende betjente, hvordan politichefen flere gange slog med både flad og knyttet hånd i ansigtet og rev de to modstræbende tvangsudviste i håret. Betjentenes beskrivelser varierer i deres udlægning af dramatikken.

I Ombudsmandens version hedder det, at da de to ikke ville forlade flyet, »slog eller daskede en lokal politichef dem i ansigtet med flad hånd«.

Ombudsmanden havde selv to observatører med under tvangsudsendelsen.

Rigspolitiet har i februar 2019 udsendt en ny vejledning om ledsagede udsendelser med fly, som indeholder retningslinjer for, hvad danske betjente kan og skal gøre i udlandet.

Jeg er skuffet over, at Ombudsmanden ikke kunne fastslå, at danske myndigheder, når de ser min klient blive udsat for vold, skal sige okay, så stopper vi her Niels-Erik Hansen, advokat

Med hjem igen

Sagen tog en overraskende vending i lufthavnen i Kabul, da de afghanske myndigheder afviste at give indrejse til Alireza Rafie samt den lille familie på tre personer med henvisning til, at ingen af dem er afghanske statsborgere. Derfor var de med flyet tilbage til Danmark.

Alireza Rafies danske advokat, Niels-Erik Hansen, er forundret over, at årsagen til Rafies returnering til Danmark udløses af spørgsmålet om mandens rette statsborgerskab – han er iraner – og ikke af den afghanske politichefs overgreb i flyet:

»Jeg er skuffet over, at Ombudsmanden ikke kunne fastslå, at danske myndigheder, når de ser min klient blive udsat for vold, skal sige okay, så stopper vi her, I lader ham sidde i flysædet, vi tager ham med tilbage, for det er vi nødt til i den her situation«, siger han.