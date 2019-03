»Det viser en moralsk fordærvet kultur«: Nu skal regeringen tage stilling til Marcus Knuth og Britt Bager-finten

»Det viser en moralsk fordærvet kultur i regeringspartiet. Jeg synes ikke, man kan sige det bedre end det«.

FAKTA Sådan er reglerne Navn og adresse på donorer, der har givet beløb til politikere og partier på over 20.900 kroner, skal hvert år indberettes til myndighederne. Det konkrete beløb skal ikke oplyses. Reglen gælder både for kontante penge og naturalier, som kan opgøres til en værdi. Det gælder eksempelvis tryk af valgmateriale og lån af lokaler.

Det er ikke lige frem milde ord, som Enhedslistens demokratiordfører, Pelle Dragsted, giver Venstre med på vejen, efter Politiken lørdag kunne afsløre, at Venstres Marcus Knuth – ligesom sin partikollega Britt Bager – har modtaget hemmelige donationer.

»Regeringspartiet omgår med fuldt overlæg loven ved at kanalisere donationer, der kommer fra samme person gennem flere virksomhedskonstruktioner for at undgå, at borgerne skal se det. Jeg synes, det er stærkt moralsk anstødeligt. Hvordan kan man som regeringsparti opfordre borgerne til at leve op til både lovens ånd og bogstav, når man selv har en så kreativ omgang med den?«, siger Pelle Dragsted.

Pelle Dragsted har derfor kaldt indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl Bille (LA) i samråd for at få svar på, hvad regeringen mener om Venstres omgåelse af reglerne.

Marcus Knuth modtog i 2015 cirka 40.000 kroner fra erhvervsmanden Fritz Schur. Men eftersom beløbet blev delt i to og betalt gennem to forskellige virksomheder, blev donorens navn ikke offentliggjort. Ifølge partistøtteloven skal identiteten på donorer nemlig først offentliggøres, når en vedkommende har bidraget med mere end 20.000 kroner, og derfor blev Fritz Schur aldrig indberettet til myndighederne.

Bevidst hemmeligholdelse

Ifølge Pelle Dragsted er motivet bag det, han kalder »Britt Bager-finten«, åbenlys.

»Det er en måde, hvorpå man omgår det, der er hensigten med loven – nemlig at borgerne kan se, hvem der sponsorerer partiernes valgkampe«.

Tror du, man bevidst holder det hemmeligt?

»Hvorfor skulle man ellers donere lige præcis under 20.000 kroner? Hvorfor skulle man ellers dele det op i portioner, der ligger præcis under det beløb, der gør, at man er tvunget til at offentliggøre det? Selvfølgelig er formålet at holde det hemmeligt«.

Men alt tyder på, at det er lovligt, det de har gang i...

»Det er det sandsynligvis, men det er i klar modstrid med det, der er ånden i lovgivningen. Hele formålet med at sætte en grænse ved større beløb, er jo at sige, at vi har nogle bagatelgrænser, men når der er tale om større beløb, så skal borgerne have indsigt. Det er formålet med loven - det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Men det er det formål, Venstre bevidst omgår på den her måde«.

En løsning på problemet kunne ifølge Pelle Dragsted være en stramning af partistøtteloven hvor man, som man har gjort i bekæmpelsen af hvidvask og skattely, indfører et register over virksomhedernes reelle ejere.

»Det er den reelle ejer bag CVR-nummeret, der skal tælles – ikke CVR-nummeret«, siger han.