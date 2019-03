Tre ting vi lærte af LA's landsmøde

1. Skatten skal stadig ned

Det var Liberal Alliance classic, da partileder Anders Samuelsen og resten af partiet præsenterede sin stort anlagte 2030-plan. Et gennemgående tema i planen er markante skatte- og afgiftslettelser. LA vil bl.a. helt afskaffe topskatten, arveafgiften, registreringsafgiften på biler samt en lang række andre skatter og afgifter.

Samlet vil planen medføre skattelettelser for omkring 95 mia. kr., som bl.a. skal finansieres ved at indføre nulvækst i det offentlige forbrug, reducere erhvervsstøtten med 10 mia. kr. og gennemføre markante effektiviseringer i den offentlige sektor.

LA vurderer, at 2030-planen, der er baseret på beregninger fra Finansministeriet, vil få beskæftigelsen i Danmark til at stige med 100.000 personer, øge velstanden med over 100 mia. kr. og desuden øge uligheden herhjemme .

2. Fokus på klimaet

LA er nu ifølge dem selv »det mest grønne parti i Danmark«, som Anders Samuelsen formulerede det i sin tale. Intet mindre. Baggrunden var den klimaplan, som LA præsenterede op til weekendens landsmøde.

Partiet fik for få år siden kritik for ikke at ville bruge ordet »klimaforandringer«, men insisterede på at tale om »klimasvingninger«. I dag har piben fået en anden lyd, og løsningen er ifølge partiet, at vi skal »have mest muligt klima for pengene«. Det skal bl.a. ske ved et øget fokus på klimaforskning, og til det formål vil LA oprette en særlig fond på 3,7 mia. kr. om året, der skal målrettes forskning i nye, grønne teknologier.

Derudover skal elafgiften og elvarmeafgiften sænkes med 4,8 mia. kr., registreringsafgiften på grønne biler skal afskaffes, puljen til energieffektivisering og -renoveringer skal øges, tillige med at Folketinget skal vedtage en ny og mere ambitiøs klimalov.

Klimaplanen vil ifølge Liberal Alliance koste 8,5 mia. kr. om året.

3. Problemerne består

Uanset de store drømme om at sænke skatten og forbedre klimaet, kan Samuelsen og LA ikke løbe fra udsigten til betydelig tilbagegang ved det kommende folketingsvalg. Fire år i skyggen som lille oppositionsparti uden for indflydelse lurer om hjørnet.

Godt nok er det Samuelsens klare ambition, at LA skal fortsætte i regering i »fire-otte år endnu«, men meningsmålingerne peger på det modsatte.

Dermed kan denne weekends landsmøde i Tivoli Hotel & Congress Center i København meget vel være Liberal Alliances sidste som regeringsparti i lang tid.