Minister kritiserer professor og Politiken: »Man skal overlade ånden til kirkeministeren«

Det er helt efter bogen, når Venstres Britt Bager og Marcus Knuth har modtaget separate donationer på samlet set over 20.000 kroner uden at oplyse identiteten på donoren, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Professor afviser kritik.

Der er ikke noget at komme efter.

Det mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i sagerne om de to Venstre-folk Britt Bager og Marcus Knuth, der er blevet kritiseret for at bruge en finte til at smyge sig uden om partistøttereglerne.

Reglerne foreskriver, at politikere skal oplyse identiteten på bidragydere, som donerer mere end 20.000 kroner. Men som Politiken har kunnet afdække de seneste uger, har både Britt Bager og Marcus Knuth modtaget langt mere end 20.000 kroner fra samme doner i forbindelse med valget i 2015. Pengene – henholdsvis 100.000 kroner og 40.000 kroner – var bare doneret af flere omgange igennem forskellige selskaber. Dermed er partistøtteloven overholdt, og anonymiseringen af pengemændene kunne opretholdes.

Donationerne er således ikke ulovlige, har to eksperter på området påpeget, men de er i strid med partistøttelovens ånd og formål, der netop tilsigter stor åbenhed om politiske pengedonationer.

Men der findes hverken en ånd eller et formål i lovgivningen om partistøtte, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der nu er blevet kaldt i samråd om sagerne af Enhedslistens demokratiordfører, Pelle Dragsted.

»Jeg glæder mig faktisk til at blive kaldt i samråd, fordi der tror jeg, at jeg kommer til at kunne give en forholdsvis kælderkold redegørelse for, hvilke regler, der egentlig gælder. Jeg er lidt bekymret for, at vi i øjeblikket har en politisk debat, hvor der er nogle professorer og nogle journalister, der har fået lov til at definere, hvad der er gældende lovgivning. Og jeg tror allerede, at jeg kan løfte sløret ved at sige, at det ikke er helt én til én med det faktuelle. Heller ikke med det, der har været lovens intention«, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han uddyber:

»Man kan jo have det synspunkt, at der skal være regler omkring ejerforholdene i forhold til virksomheder. Men det har ikke været lovgivers intention, da man lavede lovgivningen. Hverken den oprindelige eller den reviderede lovgivning. Så det der med lovens ånd... Jeg tror, at man skal overlade ånden til kirkeministeren«.

Juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, der var medforfatter på Justitsministeriets betænkning om partistøtte fra 2015, holder fast i, at donationerne til Britt Bager og Marcus Knuth var lovlige, men i strid med partistøttelovens ånd og formål.

Han afviser pure, at han tager fejl af, hvad den gældende lovgivning på området er.

»Jeg har hele tiden fremhævet, at der ikke var noget ulovligt i det, som Britt Bager og Marcus Knuth havde foretaget sig – og har derfor også meget svært ved at se, hvor jeg skulle tage fejl af retstilstanden på området«, skriver Jørgen Albæk Jensen i en sms.

»Når det kommer til lovens ’ånd’, er det almindelig juridisk metode at se på lovens forarbejder, og her fremgår det entydigt, at formålet med 2017-ændringerne var øget åbenhed. Hvis man googler Simon Emil Ammitzbøll-Billes udtalelser ved forligets indgåelse, kan man klart forvisse sig om dette«, lyder det videre.

Intet moralsk forkasteligt i at overholde loven

Adspurgt om økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille synes, at det er i orden at dele en donation på 100.000 kroner op i fem separate donationer, så man undgår at skulle oplyse donorens navn, svarer han:

»Jeg mener i hvert fald, at man er nødt til at forholde sig til, at der er flere aspekter i det, hvis man vil til at have regler for, hvem der er ejere af cvr-registrerede virksomheder. For er det så kun, hvis det er 100 procent? Hvad hvis det er 90 procent? Hvad hvis jeg har en aktie i en virksomhed – må den virksomhed så give noget, hvis jeg også har en aktie i en anden virksomhed? Hvor er niveauerne? Jeg synes, man skal tage det som en del af en større diskussion om, hvordan man vil have mere åbenhed i partistøttesystemet. Det vil jeg gerne have, men jeg synes, det er farligt at lægge sig fast på noget, som måske ikke giver mening«.

Er det dig som LA’er, der vil have mere åbenhed, eller er det regeringen?

»Det er mig som LA’er«.

Hvad mener regeringen?

»Det har vi ikke drøftet«.

Synes du bare, det er noget pjat, når en juraprofessor som Jørgen Albæk siger, at det er i strid med lovens ånd og formål?

»Jeg synes, det er meget farligt, hvis man lader professorer, som ikke har haft noget at gøre med lovgivningsprocessen, definere, hvad der skulle være ånden for de mennesker, der har lavet loven. Det, mener jeg faktisk, er ikke særlig god journalistik, hvis jeg nu skal være helt ærlig«.