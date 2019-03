Albanske mænd ville snige sig til sejltur til England

Politiet har i weekenden anholdt ni albanske mænd på havnen i Esbjerg. De havde gemt sig i lastbiler for at komme med en godsfærge til England, oplyser politiet.

Fænomenet er ikke enestående. I år er foreløbig 54 personer blevet anholdt, fordi de opholdt sig ulovligt på havnen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi søndag.

De ni albanere sigtes for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om såkaldt husfredskrænkelse. De var kommet ind på et indhegnet område, og derefter kom de ind i lastbilerne.

Anholdelserne er sket fra lørdag formiddag og til natten til søndag, oplyser politiet.

Alle er tilbageholdt og ventes at blive udvist.

Siden 2015 har politiet opdaget personer, som ønskede via havnen i Esbjerg at snige sig til en tur til England. Tallene svinger en del. Politiet oplyser at have 'et godt samarbejde med DFDS og Esbjerg Havn om situationen'.

ritzau