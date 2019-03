DSB-ansatte truer med at lamme togtrafikken mandag

Hvis du skal med toget i morgen mellem klokken 04 og 15, skal du tjekke rejseplanen, inden du begiver dig til stationen. DSB-medarbejdere har nemlig meldt om en arbejdsnedlæggelse i en pressemeddelelse i det pågældende tidsrum.

Den mulige arbejdsnedlæggelse skyldes, at DSB og Dansk Jernbaneforbund er blevet uenige om tillidsmandsinstitutionen. Medarbejderne, som optræder anonymt i pressemeddelsen, skriver, at der ikke længere er tillidsfolk i DSB, fordi »DSB har valgt at opsige samtlige tillidsmænds erhverv fra denne dato (1. april,red.)«.

I pressemeddelelsen skriver medarbejderne, at tillidsmændene er deres talerør over for ledelsen, og at ledelsen forsøger at gøre medarbejderne tavse.

Foto: Jens Dresling Hvis DSB's personale nedlægger arbejdet, kommer togene til at holde stille.

Det afviser DSB-ledelsen. Her siger man, at parterne er blevet enige om, at 41 tillidsfolk er et passende antal, og at man i efteråret forhandlede sig frem til, at overgangen til nye tillidsrepræsentantregler skulle skydes til 1. april, så der blev tid til at få valgt tillidsrepræsentanter.

DSB mener, at der i givet fald er tale om en overenskomstridig arbejdsnedlæggelse og har orienteret Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

DSB’s kommunikationsafdeling siger til Politiken, at hvis arbejdsnedlæggelsen bliver en realitet, kan købte billetter benyttes til rejse dagen efter 2. april, eller billetterne kan refunderes, og det gælder alle typer billetter.