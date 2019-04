Forstå konflikten: Her er, hvad DSB og jernbaneforbundet er enige om at være uenige om

Det er uenigheder om indgåelsen af lokalaftaler under den gældende overenskomst mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund, der er årsag til lokomotivførernes aktuelle overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Stort set de samme uenigheder førte også til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og aktioner sidste år, blandt andet i juni og i november.

Konflikten begyndte, da DSB i efteråret 2017 meldte sig ind i Dansk Arbejdsgiverforening (DI) for at overgå fra en offentlig til en privat overenskomst. At det er sket, har ifølge Dansk Jernbaneforbund medført, at en række løn- og arbejdsforhold for medlemmerne er blevet forringet. Forhandlingerne om indgåelsen af lokalaftaler under overenskomsten er i øjeblikket de facto gået i stå. Der er flere knaster:









Dansk Jernbaneforbund ønskede som aftalt med DSB ikke at underskrive enkeltstående lokalaftaler, før der er opnået enighed om alle lokalaftaler. DSB har allerede underskrevet en række lokalaftaler, blandt andet om arbejdstid for togførerne i fjern- og regionaltog og for lokomotivførerne på S-banen. Der er enighed om arbejdstidsaftaler for to ud af tre medarbejdergrupper.

Dansk Jernbaneforbund er utilfreds med, at det nuværende antal tillidsrepræsentanter for lokomotiv- og togførere på omkring 100 ikke fastholdes, indtil der er en underskrevet lokalaftale på området. DSB’s holdning er, at man i november sidste år blev enige om indholdet i en tillidsmandsaftale, som indebar 41 nyvalgte tillidsmænd, der skulle meldes ind til DSB inden i dag, 1. april. Men igen ønsker jernbaneforbundet ikke som aftalt med DSB at underskrive aftalen, før alle lokalaftaler er på plads. Ifølge DSB har man tilbudt, at den nye aftale midlertidigt kan gælde, også uden underskrift fra Dansk Jernbaneforbund.

Medarbejderne er utilfredse med forringelser i arbejdsforhold uden indgåede aftaler. For eksempel at DSB ønsker at indføre såkaldte ’skubbeweekender’, hvor en medarbejders friweekend bliver skubbet til fredag-lørdag eller søndag-mandag, ligesom DSB ønsker at planlægge vagter med såkaldte ’tidslommer’ af op til 11,5 timers varighed, hvor medarbejderen først får besked om den endelige arbejdstid 5 døgn inden mødetid. Tillidsrepræsentanter har hidtil deltaget i planlægningen af vagter, ferier med mere, men nu ønsker DSB sig mere fleksibilitet. DSB påpeger, at i de aftaler, der er enighed om, fjernes tidslommer, ligesom antallet af skubbeweekender er blevet væsentligt reduceret.

Ifølge jernbaneforbundet vil DSB fjerne en række tillæg og dermed forringe medlemmernes løn. DSB har garanteret, at ingen går ned i grundløn, pension og faste tillæg.