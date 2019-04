DSB-strejke lammer stadig trafikken: Togkaos fortsætter i eftermiddagens myldretid

Togtrafikken på Sjælland og Fyn øst for Odense er stadig lammet tidlig mandag eftermiddag, efter lokomotivførerne har valgt at nedlægge arbejdet på grund af overenskomstkonflikter.

De strejkende ansatte skriver på flyere, som i morges blev delt ud på Hovedbanegården, at de vil nedlægge arbejdet indtil klokken 15.

Det betyder dog ikke, at togene vil komme til at køre efter planen, når pendlerne på Sjælland og Fyn skal hjem fra arbejde.

DSB’s informationschef, Tony Bispeskov, oplyser, at det er svært at sige, om oplysningerne på flyerne er rigtige. Og der vil stadig gå et stykke tid, før køreplanen er tilbage på sporet, hvis lokomotivførerne genoptager arbejdet klokken 15.

»Hvis vi så småt begynder at kunne optage driften på det tidspunkt, så vil det være sådan, at vi vil bruge resten af døgnet til at normalisere tingene igen med henblik på at være klar i morgen tidlig. Så man skal regne med, at der vil være forsinkelser og afvigelser i køreplanen resten af dagen«, siger Tony Bispeskov.

Passagerer bør finde andre transportmuligheder

Informationschef Tony Bispeskov fortæller, at DSB gradvist vil komme tættere på en normal køreplan i løbet af dagen, når strejken ophører, men anbefaler alligevel passagerer at kigge på andre transportmuligheder på vej hjem fra arbejde.

»Man kan ikke vende tilbage til køreplanen med det samme, medarbejderne er vendt tilbage, fordi vores personale og tog er placeret rundt omkring i hele landet på steder, hvor de ikke skulle være i forhold til det puslespil, vores køreplan jo er«.

Det er DSB’s ambition, at togene kører efter planen igen i morgen.

Tony Bispeskov fortæller, at man muligvis vil kunne mærke en hurtigere forbedring ved S-togene, når de begynder at køre igen, da togene ikke kører på så lange strækninger som fjern- og regionaltogene.

Står man i øjeblikket med en billet i hånden, som man ikke kommer til at kunne få gavn af resten af dagen, råder Tony Bispeskov til, at man bruger billetten i morgen i stedet eller henvender sig til DSB og får pengene retur.