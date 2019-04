Så hårdt ramte togstrejken

Over 500.000 danskere blev ramt af den overenskomststridige strejke, da personalet på S-tog i København og alle andre DSB-tog i Østdanmark fra morgenstunden nedlagte arbejdet. Det betød eksplosiv travlhed hos udbydere af andre former for rullende transport.

»Vi har definitivt haft mere travlt. Det har været kaos hele dagen«, fortæller Oscar Thön fra Taxi 97 i Malmø. Hans firma kunne sælge masser af ture over Øresundsbroen til pendlere og folk, der skulle ud og flyve fra Kastrup Lufthavn, og som ikke havde tid eller tålmodighed til at stå opmarcheret ved stationen i Hyllie, hvor togbusser kæmpede mod overmagten.

I resten af Østdanmark – hvor togtrafikken var lammet fra Odense til København frem til sen eftermiddag – var der ingen kære mor eller togbus. Det betød øget omsætning hos Danmark største taxafirma.

Tog en vogn på arbejde

»Vi har bestemt kunnet mærke strejken øst for Storebælt og i region hovedstaden. Der har været rigtigt travlt. Mit indtryk er, at det har været i alle byer, men vi har ikke tallene præcist endnu«, oplyser Rasmus Krochin, kommunikationschef hos Dantaxi 4x48.

Det samme billede med en øget efterspørgsel tegner sig hos Taxa 4x35.

»Vores chauffører har haft travlt og gjort et godt stykke arbejde for at hjælpe de mange, der pludselig ikke kunne komme på arbejde«, siger Gert Frost, adm. direktør hos Taxa 4x35.

Også på vejene rundt om København var det tydeligt, at folk ikke forventede sig ret meget af den kollektive trafik denne morgen. Fra Vejdirektoratet fortæller Camilla Eghøj, at der helt generelt var mere travlt overalt i hovedstadsområdet.

»Folk har heldigvis kørt pænt, men vi har oplevet tættere trafik på indfaldsvejene til morgen. For eksempel har vi et nødspor på Hillerødvejen fra Værløse til Bagsværd, som vi åbner for at have tre spor, mens der er mest pres på. Det måtte vi holde åbent en halv time længere i dag. Også ved Nordhavnsvejen ved indkørslen til Østerbro havde vi en halv times længere tids kø ved tunnellen«, forklarer hun.

Bus og samkørsel

Flixbus, der kører i fast rutefart til 39 byer i Danmark, fik flere passagerer på grund af strejken, især på den store rute fra øst til vest:

»Ja, vi har mærket en markant øget efterspørgel på ruten mellem København og Aarhus via Odense, linje 620, siger presseansvarlig Lotte Rystedt.

Og så har samkørselstjenesten GoMore, der formidler kør-med i privatbiler, fået et stort ryk ind af folk, der gerne ville købe sig en driftsikker plads på et bagsæde, hos en chauffør, der ikke strejker.

»Vi har oplevet en tredobling af bookinger i dag. Det startede allerede i går, hvor vi havde den travleste dag i år til dato, og det bliver travlere i dag. Størst er aktiviteten i Sjælland især til og fra København. Vi kan virkelig mærke at folk er gode til at oprette flere ture og dele deres bil, når der er behov for det, fortæller Jacqueline Rodriques, presseansvarlig hos GoMore, der alene i dag har formidlet 900 kørelejligheder.

Her til eftermiddag er DSB-personalet gået i arbejde igen, men trafikbilledet i hjemrejsetimernes myldretid er stadig langt fra normalt. Der kører færre S- tog og der vil være længere rejsetid på alle linjer, ligesom også regionaltog og fjerntog kører på timebasis. Først tirsdag forventer DSB at være tilbage for fuld kraft.