Facebookbrugere sympatiserer med DSB-ansatte: »Det har været en dyr dag for mig, men jeg støtter dem«

»Hvad synes du om, at togpersonalet nedlagde arbejdet i dag?«.

Sådan spurgte Politiken via sin Facebook-side avisens følgere i kølvandet på en dag, hvor tusindvis af mennesker blev forsinket eller måtte opgive rejsen fra a til b.

Hovedparten af de mere end 80 brugere, der har givet deres mening til kende, har dog sympati tilovers for de strejkende DSB-medarbejdere.

»Jeg sidder i en bus fra København til Fredericia og kørte fra DGI-byen kl. 15 og er kun nået til Sydhavnen pga. strejken. Tror jeg kunne have gået turen hurtigere. Det er selvfølgelig træls, men det er mere træls, at DSB har fyret samtlige tillidsmænd. De ansatte i DSB - og den danske model - har min sympati«, skriver Tune Holstein.

»Det har været en dyr dag for mig, men jeg støtter dem. Staten skal behandle sine ansatte ordentligt«, skriver Ida Korhonen.

»Jeg troede, at det var en aprilsnar til at starte med, så ramte virkeligheden på vej til arbejdet. Min arbejdsgiver var dog flink nok til at betale 921 kr for at få mig på arbejdet #HåberPåDSBansatteFårBedreVilkår«, skriver Abu Khan.

Andre er mere skeptiske og påpeger, at strejken kommer som den værste i en række af arbejdsnedlæggelser:

»Synes, det er svært at bedømme. På den ene side er der sympati for kampen for ordnede arbejdsforhold, men på den anden side, hvis DSBs udlægning af situationen omkring tillidsmænd er korrekt, så er det forkasteligt at de ansatte tager så mange som gidsel på et forkert grundlag«, siger Michael Raynolds Laursen

»Kan de ikke snart få deres lorte lønforhøjelse, så vi andre kan komme på arbejde til tiden?? 3 Strejker inden for 5 mdr!!!!«, skriver Ghada Bentahmad

»H Å B L Ø S T ! Jeg glæder mig til at DSB får lidt mere konkurrence«, skriver Nick Tollefson Osholm.

Se tråden herunder: