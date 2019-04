Mette Frederiksen i modangreb på Morten Østergaard: »Radikale Venstre snublende tæt på at gøre Lars Løkke til statsminister«

Med kort tid til folketingsvalget fremsætter Radikale Venstre et krav til Socialdemokratiet, der understreger, at oppositionen er splittet i udlændingepolitikken.

Til gengæld for at støtte en regering med Socialdemokratiet i spidsen kræver Radikale Venstre, at S-formand Mette Frederiksen tager et opgør med den nuværende udlændingepolitik. Ellers er politisk leder Morten Østergaard (R) klar til at udtrykke mistillid. Det kan betyde, at S-formand Mette Frederiksen ikke kan danne regering. Konkret forlanger Morten Østergaard, at Mette Frederiksen tilbageruller det såkaldte paradigmeskifte, der kort fortalt betyder, at hovedmålet med udlændingepolitikken er hjemsendelse til oprindelseslandet i stedet for integration i Danmark.

»Mit korte svar er, at det kommer ikke til at ske«, siger Mette Frederiksen og afviser kravet med henvisning til, at der er bred enighed om den nuværende udlændingepolitik: »Det flertal, der i dag står bag dansk udlændingepolitik, det vil være intakt, måske endda styrket efter næste valg, og det er der selvfølgelig ikke nogen, der skal kunne true sig til at ændre«.

Men er du ikke nødt til som statsministerkandidat for den røde side i Folketingssalen at lytte til dit parlamentariske grundlag, dem, der skal gøre dig til statsminister? Er du ikke nødt til at lytte til, hvad Morten Østergaard siger? Eller tager du bare hans stemmer for givet?

»Jeg tager ikke nogens stemmer for givet. Og jeg kommer aldrig til at tage hverken nogen eller noget for givet. Men jeg bliver nødt til at insistere på, at vi i Danmark skal føre den politik, der er den rette for vores samfund. I dag er der på Christiansborg en meget, meget bred opbakning til en stram udlændingepolitik, hvor vi har styr på, hvor mange der kommer hertil, så vi forhåbentlig en dag kan få integrationen til at fungere for alle dem, der er kommet til vores samfund. Og det kommer et folketingsvalg ikke til at ændre på«.

Det såkaldte paradigmeskifte blev vedtaget i forbindelse med finansloven for 2019. Med det har regeringen og Dansk Folkeparti forsøgt at flytte fokus til hjemsendelse frem for at flygtninge tilegner sig danske sprogfærdigheder, uddannelse og job. Men i Berlingske efterlyser Morten Østergaard en ny politik, der har integration som mål. Det mål vil Mette Frederiksen altså ikke efterkomme.

Er du villig til at gøre en større indsats ud af integrationen for de folk, der kommer hertil?

»Selvfølgelig skal folk, der kommer hertil integreres, og jeg synes, det er faktisk fuldstændig afgørende vigtigt, at også flygtninge, der kommer til Danmark kommer i beskæftigelse med det samme, lærer sproget og forsørger sig selv. Men det står da ikke i modstrid til, at når der så bliver fred i hjemlandet, at man så vender tilbage og bruger de kompetencer, man har opnået i Danmark, til at genopbygge det land, man oprindeligt er flygtet fra«, siger hun.

Så hvad er dit svar til Morten Østergaard, når han siger, at du må ikke lave udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, at du skal lave en ændring af paradigmeskiftet?

»Mit korte svar er, at det kommer ikke til at ske. Vi vil samarbejde bredt på udlændingeområdet. Og det flertal, der i dag er på Christiansborg for en stram udlændingepolitik, hvor vi sørger for at have styr på, hvor mange, der kommer hertil, det vil også bestå efter næste valg, og det jeg så samtidig også bliver nødt til at sige til Det Radikale Venstre, det er, at de bliver nødt til at gå ud til deres vælgere med den her melding og sige: At en stemme på Det Radikale Venstre kan derfor være en stemme på Lars Løkke som statsminister«, siger Mette Frederiksen og uddyber:

»Jeg vil gerne advare mod, at man kaster Danmark ud i sådan et parlamentarisk kaos, som vi ser i andre lande. Og de radikale vælgere bliver nødt til at forholde sig til det her, fordi med Morten Østergaards meldinger i dag, så er Det Radikale Venstre snublende tæt på at gøre Lars Løkke til statsminister efter et valg. Men hvad så med klima? Hvad med det grønne? Hvad med uddannelse? Hvad med alt det, som radikale vælgere også er optaget af, og som kræver et regeringsskifte, hvis vi skal kunne indfrie det«.

Men er du ikke selv ude om, at det er havnet i det kaos ved at sige, at du vil danne en regering kun bestående af dit eget parti? Og med den kritik, der har været fra de andre partier i rød blok om, at du ikke har haft dem tæt nok på dig? Er det ikke din egen skyld, at det er endt her?