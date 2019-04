Amerikanere er i Danmark for at stoppe dansk fabrik i USA: »Danskere, hvis I ikke ville udsætte jeres egne børn for samme fare, så boykot Rockwool«

Borgere fra West Virginia tropper i dag op på Rockwools generalforsamling i Roskilde for at få stoppet byggeri af en fabrik. Rockwool: »Vi er ikke nogen trussel mod helbred og natur«

Amerikanere er i Danmark for at stoppe dansk fabrik i USA:

Det startede fredeligt med, at den danske isoleringsvirksomhed Rockwool sendte postkort ud til beboerne i den grønne dal ved den store flod langs de blå bjerge med en venlig hilsen: »Vi er de nye naboer«.

Umiddelbart syntes folk i Jefferson County i West Virginia, at det lød okay. Byggeri af en fabrik fra miljøvenlige Danmark, som oven i købet producerer isoleringsmateriel, der kan være med til at nedbringe CO2-udledninger og bekæmpe klimaeffekten, kunne vel ikke være det værste.

Men det var det.

Det mener i hvert fald en meget stor del af borgerne i den østlige del af den amerikanske stat 100 kilometer fra USAs hovedstad Washington i dag.

Og efter trekvart års intens lokal kamp mod det, de ser som et uhyre af en miljøhyklerisk virksomhed, som både kan true børns helbred og drikkevandsforsyningen i hele området, er en delegation af borgere fra det berørte område kommet til Danmark for at råbe danskerne op med et: »Hjælp os mod Rockwool«

Tre af dem – som har købt aktier i virksomheden – deltager desuden onsdag eftermiddag i Rockwools generalforsamling i Roskilde for at få lydhørhed hos den danske topledelse og de øvrige aktionærer.

Da Politiken møder den amerikanske delegation på et hotel i København, hiver de detaljerede geologiske målinger af jordens porøsitet og mange sprækker frem for at understrege, hvor sårbar grundvandet er overfor udledninger, og andre tal, som viser, at forurening i floden lynhurtigt vil brede sig til store dele af staten.

Formaldehyd i skolegården?

De viser også på et kort, hvor tæt på en lokal skole i den lille by Ranson, fabrikken bygges. En fabrik der vel at mærke skal fyres med kul og petroleumskoks, og som bruger det kræftfremkaldende stof formaldehyd i produktionen. To skorstene på hver 62 meter skal spy røg ud fra produktionen.

»Skolen ligger lige ovre på den anden side af vejen og i et lavindkomstområde, hvor folk ikke føler, at de bliver hørt. Røgen fra skorsten vil kunne påvirke børnene i svær grad«, argumenterer Rod Snyder fra aktionsgruppen

Et tredje medlem af aktionsgruppen, Kai Newkirk, tilføjer: »Denne skole ville ikke blive godkendt, hvis den skulle opføres så tæt på en så forurenende fabrik«.

Folk i området synes, at nyheden om byggeriet kom som et lyn fra en klar himmel – og da det var for sent. Det var ikke påkrævet med offentlige høringer, inden politikerne i amtet gav tilladelse til byggeriet.

»West Virginia har de mest milde miljøreguleringer i USA. Nok fordi kulindustrien i staten pr. tradition er meget stor. Vores eneste mulighed for at få noget at vide, inden byggeriet blev besluttet, var at læse en lille notits i avisen om forurenings- og byggetilladelser«, forklarer en anden fra aktionsgruppen, Tim Ross. Med en sørgmodig tilføjelse om, at den notits var der ikke mange, der lod mærke til forrige år.

Foto: Jens Hartmann Schmidt De protesterende fra West Virginia er godt forberedte på deres aktion i Danmark med flyers, skilte og oplysningsmateriale

De protesterende fra West Virginia er godt forberedte på deres aktion i Danmark med flyers, skilte og oplysningsmateriale Foto: Jens Hartmann Schmidt





Siden er modstanden eskaleret, og i sidste uge demonstrerede 100 modstandere af fabriksbyggeriet foran den danske ambassade i Washington. 15 blev anholdt.

Der er desuden lagt planer om fysiske blokader af byggeriet, som så småt er gået i gang.

Kul - det er lidt ironisk

At brændslet i Rockwool-fabrikken, hvor man smelter sten ved høje temperaturer, skal være CO2-forurenende kul, anser aktionsgruppen for at være ekstra ironisk. Når nu Rockwool markedsfører sig som en virksomhed, som deltager i kampen mod klimaeffekten.

De peger på, at der i deres dal ofte opstår det vejrfænomen, at partikler fra skorstene bliver ved jordoverfladen.

Og så nævner de oprørske amerikanere, at deres nye guvernør i West Virgina, statens rigeste mand, milliardæren Jim Justice, netop er blevet stenrig på kul.

I aktionsgruppen er man heller ikke i tvivl om, at byggeriet også hænger sammen med planer om at føre en national gasledning gennem netop dette hjørne af West Virginia, og at der i den sammenhæng er politiske kræfter, som arbejder for en industrialisering med gas som brændsel.

Men det er store dele offentligheden tydeligvis ikke med på. Tim Ross viser en liste frem over de mange mindre byer og organisationer i området, der vender sig mod Rockwool-fabrikken.

Rockwool: Det er misinformation

Rockwools internationale kommunikationschef Michael Zarin anerkender, at den lokale modstand mod det danske fabriksbyggeri i West Virginia er meget stor.

»Men de højestlydende stemmer er ikke altid de mest repræsentative«, siger Michael Zarin og fastslår, at mange i Ranson og omegn ser frem til flere job og skatteindtægter.