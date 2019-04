Tidslinje: I 2010 blev de nationale tests første gang krævet afskaffet, og siden er problemerne piblet frem

Alle Omar Shargawis film har handlet om hans far. Om at få farens anerkendelse og om at komme ind til hans sjæl, for derinde ville han finde nøglen til sit eget liv. Troede han. Omar Shargawi ved til gengæld, at han snart skal se sin far igen. Og når det sker, skal faren, der døde i 2013, helst stå klar med åbne arme - ikke et baseballbat. Instruktørens nye film ’Western Arabs’ har premiere i dag.

Film og tv

Læs Senere