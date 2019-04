Supertankeren gør klar til at vende

I 1972 etablerede A.P. Møller selskabet Mærsk Drilling, som skulle trække olie- og gas op af undergrunden i Nordsøen, og som blev en krumtap i et halvt århundrede langt olieeventyr.

Tirsdag godkendte aktionærerne i A. P. Møller – Mærsk, at selskabet samt dets 23 borerigge og skibe blev udskilt fra A. P. Møller – Mærsk, så Mærsk Drilling nu kan sendes på fondsbørsen som et selvstændigt selskab.

Og dermed har selskabet på to et halvt år gennemført det, som bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe betegnede som »måske Danmarkshistoriens største strukturelle forandring af en virksomhed«.

En forandring, der har splittet A.P. Møller – Mærsk op i en transportvirksomhed, som selskabet nu sætter alle kræfter ind på at få op i omdrejninger og indtjening, og en energidel, som er skilt ud, og hvor det meste er solgt fra.

»Det er en historisk dag, hvor vi på mange måder har startet næste fase«, sagde Jim Hagemann Snabe.

Uden for Bella Center i København skinnede solen på de lyseblå flag med syvtakket Mærsk-stjerne, men i de seneste år har solen ikke skinnet på virksomheden med 84.000 ansatte verden over.

Fra 2012 til 2016 faldt den samlede omsætning i selskabet med 28 procent, og det var derfor med formandens ord »på høje tid at revurdere den strategiske retning« og finde en vej til at »genopfinde A.P. Møller – Mærsk«.

I marts sidste år blev Mærsk Oil solgt til den franske energigigant Total for 47 milliarder kroner. Tankskibsrederiet Mærsk Tankers blev solgt til A.P. Møller Holding, og tirsdag kom turen til Mærsk Drilling.

A.P. Møller – Mærsk, der for få år siden havde egen olieproduktion i Nordsøen, danske supermarkeder, et luftfartsselskab samt skibsværfter og rederivirksomhed, vil for fremtiden være et et transportselskab, som ikke kun skal sejle med containere, men hjælpe kunderne med at få fragtet deres produkter fra fabrik til kunde.

Tillid hos aktionærer

Ledelsen kunne notere, at to store, institutionelle investorer – ATP og magistrenes pensionskasse MP Pension – nok var kritiske over det seneste års beskedne overskud, men begge erklærede, at de støttede den omstilling, som A.P. Møller – Mærsk har sat i gang.

»Vi værdsætter strategien og målsætningen«, sagde Claus Wiinblad, vicedirektør i ATP.

»Som langsigtet investor tror vi på selskabet«, sagde Anders Schelde, investeringsdirektør i MP Pension.

Aktionærerne lagde også vægt på, at A.P. Møller – Mærsk har besluttet at blive CO 2 -neutral i 2050, mens de kritiserede, at der ikke var kommet tilstrækkeligt flere kvinder i ledelsen.

Det sidste skyldtes dog først og fremmest, at »tre meget kompetente kvindelige kandidater«, som selskabet forsøgte at få i bestyrelsen, alle endte med at sige nej, forklarede formanden. Han ser frem til, at A.P. Møller – Mærsk i sin nye form nu kan bruge al sin ledelseskraft på at gennemføre den nye strategi.

Foreløbig er 2019 ifølge den administrerende direktør, Søren Skou, blevet »indledt med væsentligt bedre momentum end 2018«.

Spørgsmålet er så, om det går hurtigt nok. Det svarede næstformanden, Ane Mærsk Mc Kinney Uggla på, da hun ankom: »Vi er meget tålmodige«, sagde hun. »Det er et langt sejt træk at vende en supertanker som A.P. Møller – Mærsk«.