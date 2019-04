En person tjekkes for røgforgiftning efter brand i Odense

En person er bragt til Odense Universitets Hospital for at blive observeret for røgforgiftning efter en brand i Odense tirsdag.

Politiet opfordrer borgere, der har opholdt sig i røgen og oplever gener, til at tage kontakt til en læge.

Politiet modtog klokken 11.29 en anmeldelse om, at det brændte i en virksomhed på Egelundsvej i den sydlige del af Odense.

Ilden har spredt sig til en nærliggende garage, oplyser Fyns Politi omkring klokken 14.00.

»Røgudviklingen bølger lidt frem og tilbage, men er aftagende. De foreløbige undersøgelser tyder på, at ilden er opstået på en tagterrasse, skriver vagtchefen på Twitter.

I første omgang var der ikke melding om, at nogen var kommet til skade, men efterfølgende er én person kørt på hospitalet.

Kort før klokken 17 skriver Fyns Politi på Twitter, at branden er under kontrol, men at slukningsarbejdet ventes at tage en rum tid endnu.

»Det er kontorbygninger og ikke en virksomhed med forskellige kemikalier, lød det tidligere tirsdag fra politiet.

Bygningen er svært brandskadet. Den har tre etager, og branden spredte sig til taget, før den kom under kontrol.

