DF og S vil som minimum lave smal aftale om seniorpension En aftale om differentieret pension kan blive svær at indgå, men en smal aftale for seniorer kan være mulig.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er klar på at indgå en smal aftale om seniorførtidspension, hvis der ikke kan findes flertal for differentieret pension også.

Det siger parterne inden et møde tirsdag i Beskæftigelsesministeriet om pension, som ventes at blive et af de store emner i forbindelse med valgkampen.

»Kan vi lave nogle justeringer af en seniorførtidspension, der gør det bedre for nogen, så vil vi selvfølgelig gerne bidrage til det, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Hun har selv foreslået at give nedslidte en ret til at trække sig tidligere tilbage end andre. Men det er ikke sikkert, at der kan findes flertal for det, så derfor er en smal aftale en mulighed.

Seniorførtidspension blev indført som et plaster på såret efter afskaffelsen af efterlønnen, men langt færre end ventet har fået adgang til ordningen.

En smal aftale skal som minimum på plads inden folketingsvalget, der skal udskrives inden for tre måneder, mener Dansk Folkeparti.

»Vi skal have lavet en aftale om forbedrede vilkår for seniorførtidspension. Det skal vi have på plads inden et folketingsvalg, siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har tidligere hverken ville be- eller afkræfte, om han ser det som en mulighed at indgå en aftale uden Socialdemokratiet.

Dermed holder han mulighederne åbne for at indgå en smal aftale med Dansk Folkeparti og måske De Radikale.

Det var ellers Socialdemokratiet, der lancerede et forslag om differentieret pension i januar, som skød debatten i gang.

Partiet vil give nedslidte ret til at gå tidligere på pension, men har endnu ikke defineret præcis, hvem retten skal omfatte.

ritzau