Antallet af fængslinger er faldet i de fleste lande i Europa siden 2012. Bare ikke i Danmark. Her går udviklingen den modsatte vej.

Det konstaterer Europarådet i sin nyeste opgørelse, som bygger på mere end 40 landes fængselsstatistikker.

Den faldende tendens startede i 2012 og er især slået igennem i lande som Norge og Finland, som Danmark almindeligvis kan sammenlignes med. I de to nordiske lande er faldet i antallet af fanger udregnet til henholdsvis 10,1 og 9,5 procent.

I opgørelsen er Danmark derimod kommet i kategori med lande, hvor antallet af fanger procentvis er steget mest. Herhjemme er der tale om en stigning på 7,2 procent, i Holland er stigningen på 6,7 procent, og i Italien måler man 7,5 procents stigning.

Samtidig optræder Danmark også med en rød søjle i Europarådets statistik over lande, som har problemer med overbelægning. Der er røde søjler for 12 lande, som har over 100 fanger per 100 fængselspladser, og Danmark er her på linje med Grækenland, Slovenien og Østrig.

Overbelægningen er nyt for Linda Minke Kjær, fængselsforsker og kriminolog på Syddansk Universitet:

»Igennem de seneste mange år har jeg ellers altid kunnet sige, at Danmark ligger under et hundrede fanger per hundrede pladser, men det kan jeg ikke mere. I de sammenhænge, hvor jeg har talt om det, er der tidligere blevet nikket anerkendende af andre fængselsforskere og praktikere, for de ved, at overfyldte fængsler skaber mange problemer«, siger hun.

Sprængfarlig cocktail

Kriminalforsorgens fængsler er ifølge en politisk aftale normeret til en belægning på 96 procent, og arresthuse er normeret til 95 procent, påpeger Bo Yde Sørensen, der er stedfortrædende formand i Fængselsforbundet. Han mener, at udviklingen er eksplosiv.

»Tallene viser, at vi har alle ingredienser til en sprængfarlig cocktail. Vi har flere fanger, og vi har et overbelæg. Det betyder, at vi ikke rigtigt kan flytte negative fanger. Vi har celler, som er beregnet til én fange, og der sætter vi to ind, og eftersom de indsatte ikke ligefrem har valgt hinanden, så er der fanger, som kommer op at slås, men vi kan ikke sætte dem nogle andre steder hen«, siger han.

Ifølge kriminolog Linda Minke Kjær peger flere internationale undersøgelser på, at overbelæg indebærer øgede risici.

»Det giver højere stressniveau i fængslet, flere konflikter mellem indsatte, længere sagsbehandlingstid med deraf følgende frustrationer. Det påvirker også de ansattes arbejdsmiljø«, siger hun.

Flere i strafceller

Politiken beskrev i november, hvordan brugen af strafcelle i danske fængsler er steget eksplosivt. Det medførte hård kritik fra eksperter, og fungerende forbundsformand Bo Yde Sørensen vurderer, at den aktuelle udvikling vil få anvendelsen af strafcelle til at stige yderligere.

»Hvis man ikke indordner sig, havner man i strafcelle, så jeg har en klar forventning om, at tallet øges. Der er en årsag til, at vi normalt er normeret til et belæg på 96 procent«, siger han.

I modsætning til et generelt fald i antallet af fanger i Europa steg andelen af landenes varetægtsfanger i fængslerne. Ifølge Europarådets sammentælling har Danmark den næsthøjeste andel af varetægtsarrestanter, 40,5 procent, lige efter Hollands andel på 41,8 procent. På de næste pladser ligger Schweiz, Armenien og Italien.

Lige nu er der en ubalance mellem antal indsatte og antal ansatte Thorkild Fogde, Kriminalforsorgen

Baggrunden for det øgede antal fanger i Danmark skal findes i en blanding af politiske strafskærpelser, nedgang i antallet af prøveløsladelser, bandeindsatsen og politiets prioriteringer i kriminalitetsbekæmpelsen.