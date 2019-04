Støjberg i nye forklaringsproblemer: Her er svar på fem centrale spørgsmål i sag om ulovligt adskilte asylpar

Et nyt dokument sår på ny tvivl om, hvorvidt Støjberg bad sine embedsmænd overholde loven, når de i 2016 skulle ulovligt adskilte unge asylpar på danske asylcentre. Få her svar på 5 centrale spørgsmål.

Hvordan har Inger Støjberg brudt loven?

Den 10. februar 2016 udsendte Inger Støjberg en skriftlig instruks, som beordrede Udlændingestyrelsen til at tvangsadskille unge asylpar. Ordren var ulovlig.

Folketingets Ombudsmand og en stribe forvaltningsretlige eksperter har konkluderet, at den strider mod helt fundamentale danske retsprincipper og menneskerettighedskonventionen, hvor det fremgår, at man skal foretage en individuel vurdering af hvert enkelt par for at finde ud af, om der eksempelvis er tale om et tvangsægteskab.

Blev Inger Støjberg advaret om at instruksen var ulovlig?

Flere kilder tæt på begivenhederne har oplyst til Politiken, at der i dagene op til udsendelsen af den ulovlige instruks var store, interne sværdslag i ministeriet om sagen.

Især afdelingschef Lykke Sørensen forsøgte flere gange mundtligt at trænge igennem med et budskab om, at de unge asylpar skal vurderes individuelt, hvis man vil holde sig på den rigtige side af loven.

Hvad er Støjbergs forklaring?

Støjberg forklarer, at den ulovlige instruks kun var ment som en pressemeddelelse, hvis ordlyd ikke skulle følges. På et centralt mød koncerndirektionsmøde blev det ifølge Støjberg »kommunikeret« til Udlændingestyrelsen, som skulle udføre ordren om tvangsadskillelse, at loven skulle overholdes.

Dermed var det ikke hende men ministeriets embedsmænd, som begik en fejl.

Findes der noget på skrift, der bakker Støjbergs forklaring op?

Der er intet referat fra det pågældende koncerndirektionsmøde. Men der er dukket nye dokumenter op, som sår tvivl om Støjbergs konklusion. Eksempelvis understregede daværende direktør for Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet efter mødet i en mail til sine kolleger, at budskabet var »at ingen mindreårige under 18 må bo sammen med deres ægtefælle«. Tirsdag kom det frem, at Udlændingestyrelsen på en Power Point til operatørerne skrev, at alle skulle adskilles.

»Fremover må ingen mindreårige under 18 indkvarteres sammen med en myndig ægtefælle/samlever« og »Ingen undtagelser – heller ikke hvor der er fællesbørn«, lød budskabet.

Hvad sker der nu?

DF freder fortsat Støjberg, som dermed ikke står til hverken en næse eller mistillid.Rød blok har varslet en uafhængig undersøgelse af Støjberg, hvis magten skifter efter valget.