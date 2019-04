Blå blok er enige: Elever skal gennemføre misvisende nationale tests

Elever i landets folkeskoler sidder i disse måneder – nogle endda i disse dage – og sveder over de nationale tests, som er blevet kritiseret for ikke at give retvisende resultater.

I en forskningsrapport har to forskere, slået fast, at testene er så usikre, at en dygtig elev kan få et middelmådigt resultat, mens en svag elev kan få at vide, at det går godt i eksempelvis læsning eller matematik.

Men på trods af den kritik skal prøverne fortsætte. Det mener en række ordførere fra blå blok.

»De nationale tests skal ikke stoppes. De har kørt i over 10 år, så det er på tide at kigge på dem. Derfor er der også allerede nedsat en gruppe af praktikere, fagfolk og eksperter, som evaluerer dem. De kommer med deres evaluering i næste folketingssamling, og så må vi se på, hvad vi kan gøre. Ud fra hvad der er kommet frem, lyder det til, at der er rum for forbedring«, siger undervisningsordfører Brigitte Klintskov Jerkel fra de konservative.

Test giver altid mening. Men de kan ikke stå alene, heller ikke selv om de var optimale. Alex Ahrendtsen, folkeskoleordfører Dansk Folkeparti

Det er Venstres Anni Matthiesen enig i, og hun tror desuden, at man kan finde forskere, som mener det modsatte af de to forskere.

»Derfor skal vi ikke smide det hele ud og risikere at skyde børn og forældre i foden ved ikke længere at have et evalueringsværktøj. Så til forældre og børnene vil jeg sige: Rolig nu, vi venter, til vi har en samlet vurdering«.

Også Alex Ahrendtsen, folkeskoleordfører fra Dansk Folkeparti, sår tvivl om forskernes resultater.

»Forskerne er ikke helt uhildede, de er ikke tilhængere af nationale tests og har tidligere sagt, at de skal afskaffes. Derfor skal vi vente på den samlede evaluering«.

I Norge blev de nationale tests udsat for kritik i 2006, og politikerne valgte at stoppe testene, indtil de var justeret.

Politiken har spurgt politikerne, hvad de vil sige til de elever, som lige nu tager en test, der kan være misvisende. Til det svarer politikerne, at de nationale tests nu engang er det eneste standardiserede middel, vi har. Eller som Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti forklarer:

»Tests giver altid mening. Men de kan ikke stå alene, heller ikke selv om de var optimale. Elevernes indsats bliver også evalueret i elevplanen og i karakterer. Der er en tendens politisk til, at man vil afskaffe tests og karakterer, men gør vi det, får vi den vilkårlige skole, og det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti«.

Han forklarer, at han i en evaluering er parat til at kigge på, om de nationale tests stadig skal være adaptive, altså tilpasse sig elevens niveau, og om der skal afsættes længere tid til den enkelte test for at få et mere retvisende resultat.

Ordførerne er ikke foruroligede over, at kritikken af de nationale tests var kendt af Undervisningsministeriet helt fra 2016, og at usikkerhed ved testene også dengang blev beskrevet i et notat fra ministeriet selv, mens beskrivelsen af usikkerhederne ikke kom med i notatets sammenfatning.

»Jeg er blevet beroliget, efter jeg har fået en orientering fra ministeren. Som jeg forstår det, har informationerne været tilgængelige hele tiden«, siger Venstres Anni Matthiesen, mens den konservative Brigitte Klintskov Jerkel mener, at det er noget, ministeren selv må tage med sit ministerium.