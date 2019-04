Vil du lytte med på gruppesex, sex i det fri, hård sex, to kvinder eller bare et helt almindelig klask-klask-klask parcelhussamleje?

Berit Thuen, 45-årig seksualvejleder og pædagog fra Nibe i Nordjylland og mor til seks sammenbragte børn har sammen med sin mand og en professionel lydmand lavet et firma, der samler sexlyde, som folk kan abonnere og streame.

»Det er meget mere ægte og frækkere end pornofilm, der jo oftest er eftersynkroniserede« , siger hun.

Lydene kommer fra helt almindelige mennesker fra omgangskreds og netværk samt folk fundet via et enkelt opslag på scor.dk, der har sagt ja til at få tilsendt en digital optager.

Fakta Lydporno.dk I mere end to år har 45-årige Berit Thuen, seksualvejleder fra Nordjylland arbejdet på lydporno med sin mand og en lydmand. De gik i luften i marts med streamning af ægte sexlyde. Lydporno.dk kan også findes på den mere neutrale innersense.dk , da det er tænkt som et redskab for professionelle, der skal hjælpe handikappede og sanseforstyrrede til nogle gode oplevelser. Derfor er designet meget sobert og helt uden frække fotos. Mange nysgerrige, der siden premieren har sagt ja til en prøveperiode på 14 dage, dernæst 99 kroner pr. måned, er dog ikke fra institutionsmiljøet, men helt almindelige mennesker. Hør om projektet i denne weekend, hvor hun er programsat fredag, lørdag og søndag på eroticworld.dk

»Man skal gøre det, fordi man har lyst til at hjælpe andre – og måske er der også nogle, der synes, det er frækt, at andre senere hører det, de laver lige nu. Og så er det jo dejligt anonymt«, fortæller Berit Thuen, der gik i luften med sin streamingservice for fire uger siden efter mere end tre års tilløb.

»Vi ville jo gerne have noget i stil med Spotify og Mofibo, og det er meget svært at bygge sådan en hjemmeside. Men det hele startede med, at jeg tog en beslutning og kom hjem til mine børn til aftensmaden og sagde, at nu har far og jeg købt domænet lydporno.dk – hvad siger I til det?«

Lyden af mand der onanerer

Berit Thuen er ikke i tvivl om, at ørerne er en højerogen zone. Fordi der ikke er forstyrrende elementer, og fordi man selv kan danne sine billeder.

Det gik op for hende tre år siden, da hun læste artiklen »Jeg elsker lyden af en mand, der onanerer« i Berlingske Tidende, mens hun gik på seksualvejlederuddannelse i Hou.

Her skulle hun lave et afgangsprojekt, der kunne hjælpe de handikappede og sanseforstyrrede mennesker, hun havde ansvaret for i et dagtilbud, og som hun vidste havde problemer med at få afløb for deres seksuelle energi.

»På en institution taler man om borgernes kost, søvn, motion, hygiejne og humør. Men man taler ikke om deres seksualitet. Jeg er helt sikker på, at vi i personalet fik tæsk, fordi mange ikke fik lov at udleve deres seksualitet. Ikke fordi de var ude efter os, men fordi de var frustrerede«, siger Berit Thuen.

Hun mener, at det er noget kulturelt, at vi ikke ønsker at forestille os, at handikappede har et sexliv. Men også fordi, det kan være svært for den professionelle at nærme sig borgerens seksualitet uden at blive bornert eller få blandet sin egen seksualitet ind i det.

»Med de her lyde kan man som pædagog sørge for, at borgeren får fred og ro og kan sidde for sig selv med hovedtelefoner på og få en oplevelse uden at blive generet af alle mulige andre sanseindtryk«.

Kvinder i hovedrollen

Ønsket om at hjælpe svage borgere betyder altså at en 45-årig seksualvejleder fra Nordjylland nu er den største nyhed hos Erotic World, der i denne weekend i København har 50 års jubilæum, som har givet hende dobbelt så stor en stand, som hun har betalt for og bedt hende holde foredrag alle tre dage.

At lyden går sin sejrgang på en sexmesse, der startede som en fejring af billedpornografiens lovliggørelse ved Sex 69 i K.B. Hallen, er måske lidt sært. Og så alligevel ikke.