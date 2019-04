Anden halvleg: Nu springer alting ud – på Facebook

Vores tulipantræ – det, som nogen kalder et magnolietræ – er sprunget ud. Det opdagede jeg på Facebook.

Det var min veninde Eva fra Emdrup, som havde flashet de sarte hvide og lyserøde blade fra sin have, og så tænkte jeg: Gad vide hvordan det ser ud hos mig, få kilometer fra Emdrup? Og ganske rigtigt. Vores var også sprunget ud.

Her er det så, jeg ærgrer mig over, at jeg åbenbart ikke længere opdager naturen, medmindre nogle andre pænt gør det til en begivenhed på et socialt medie.

Nu taler jeg ikke om et sygt behov for at besjæle uskyldige planter og gøre dem til centrum for instalækre fotografier, picnickurve og tæppesidderi på et tidspunkt, hvor vejret overhovedet ikke er til andet end måske en fortovscafé med varmelampe.

Jeg har intet behov for at tosse rundt sammen med alle de der kirsebærtræfanatikere, som rituelt hærger gravfreden på Bispebjerg Kirkegård med hvidvin og festivaltoiletter, fordi nogen engang har hørt, at sådan gør man i Japan, når sakuratræerne springer ud.

Mit forhold til naturen er ukompliceret. Den lader mig være i fred. Og jeg lader den være i fred. Bortset fra min magnolie i forhaven. Noget er noget helt galt, og nu springer det lortetræ ud mere end en måned for tidligt. Tak for CO 2 , siger jeg bare!





Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om, hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra ’Anden halvleg’ her





Hele grunden til, at jeg for 17 år siden – op til vores 5-års bryllupsdag – gik ud og købte det her træ og fik det plantet af en gartner i dyb hemmelighed, mens min kone var optaget andetsteds, var jo timingen. Fordi det dengang sprang ud i starten af maj, ganske synkront med vores bryllupsdag, 10. maj.

Jeg trakterede med bobler ved Kastellet, i nærheden af hvor vi var blevet gift, og fragtede hende hjem i en cykeltaxa, så hun kunne falde i svime over sin betænksomme mand over det, som jeg brandede som vores kærlighedstræ. Og så følte jeg mig ellers overbevist om, at det her ville være gaven, der ville blive ved med at give.

Nu kunne jeg altså med ro i sindet gå et hvilket som helst forår i møde uden at tænke: Hvad skal jeg nu give hende? Hvordan skal vi nu fejre endnu en bryllupsdag? For hånden på hjertet, der sker jo i virkeligheden ikke så meget andet fra år til år, end at børnene er vokset.

Det gik så efter planen i nogle år. Den betænksomme mand kunne på selve dagen invitere sin kone iført badekåbe ud at skåle i juice ved vores nyudsprungne kærlighedstræ. Hvilket faktisk hjemme hos os er en nem ting at overraske med, da jeg er den eneste i vores ægteskab, der kan huske datoen og dermed har en servefordel.

Men nu har naturen, eller rettere menneskets lemfældige omgang med fossile brændstoffer, gjort, at træet har rykket sin cyklus til starten af april. Så nu er vi tilbage ved start.

I stedet for at kunne byde på 1. parket til naturens egne saftspændte kærlighedskræfter skal jeg nu være kommerciel med undertøj, chokolade eller elværktøj, som hun også holder meget af. Hvilket hurtigt bliver lidt forlorent. Og/eller dyrt.

Så i år tror jeg bare, at jeg sender hende en hilsen på Facebook.